Россияне привыкли к нестабильности и больше не боятся кризиса

Доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов считает, что люди свыклись с кризисной ситуацией и уже не обращают внимания на пессимистичные прогнозы. «У человека есть такая особенность: чем больше его пугают, тем меньше он на это обращает внимание, – объясняет он. – Привыкает и уже не замечает. Тем более что, несмотря на апокалиптические прогнозы начала режима самоограничения, ничего совсем уж плохого для экономики страны и для жизни простых граждан не произошло».