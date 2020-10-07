Россияне привыкли к нестабильности и больше не боятся кризиса

Россияне привыкли к нестабильности и больше не боятся кризисаРосстат зафиксировал рекордный за пять лет рост потребительской уверенности в стране
Индекс потребительской уверенности, рассчитанный Росстатом на основе опроса более 5000 человек и включающий пять субиндексов, в III квартале вырос на 8 пунктов по сравнению со вторым. «Такой стремительный рост показателя наблюдался только в 2014-м и в начале 2015 г.», – отмечают в статведомстве. Наибольший оптимизм продемонстрировали представители средней возрастной группы от 30 до 49 лет (рост показателя составил 10%) и молодежь от 15 до 29 лет (7%).
Однако в целом рост индекса потребительской уверенности связан не с увеличением числа оптимистично настроенных граждан, а с уменьшением числа пессимистов и ростом количества тех, кто оценивает будущее нейтрально. Так, доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике России в течение следующих 12 месяцев, уменьшилась с 18% во II квартале до 15% в третьем. Доля негативных оценок снизилась до 36% (с 45% во II квартале). Доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России не изменится, увеличилась с 34 до 45%, сообщает Росстат.
Индексы ожидаемых изменений и произошедших изменений в личном материальном положении выросли по сравнению со II кварталом 2020 г. на 6% и 5% соответственно. Здесь тоже число оптимистов не растет (10%), зато снижается количество тех, кто говорит об ухудшении своего материального положения в прошлом или в будущем (с 31 до 23%). При этом доля нейтральных оценок увеличилась с 56 до 64%, отмечается в исследовании. О снижении пессимизма россиян свидетельствует и рост их готовности совершать крупные покупки: соответствующий индекс вырос на 13 пунктов по сравнению со II кварталом.
Позитивные данные Росстата оказались полной неожиданностью для аналитиков, ведь до этого в сентябре о снижении потребительской активности и потребительских настроений говорили и чиновники, и экономисты. Так, в информационно-аналитическом комментарии ЦБ по экономике отмечалось, что восстановление потребительской активности в августе существенно замедлилось, а в сентябре она вошла в стагнацию на фоне исчерпания эффектов отложенного спроса. В бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе» экономисты Центра развития ВШЭ подчеркивали: в августе Россия начала готовиться ко второй волне кризиса – потребление россиян перестало расти, а безработица достигла 6,4%. «Ухудшение эпидемиологической обстановки в сентябре и снижение цен на нефть омрачают дальнейшую перспективу оживления спроса».
По последним данным Сбербанка, расходы домохозяйств в июле – сентябре демонстрировали околонулевую динамику по сравнению с прошлым годом, однако в конце сентября – начале октября стали снижаться. Рост количества новых случаев COVID-19 уже привел к падению продаж по категориям «Кафе, рестораны», «Развлечения», «Спорт», «Книги, музыка, фото и видео», «Отели» и снижению роста по категориям «Одежда, обувь и аксессуары», «Лекарства», «Мебель» и «Бытовая техника».
«Опрос Росстата проводился в августе, до появления фактических данных о второй волне коронавируса, поэтому ожидания могут быть завышены», – объясняет президент ЦСР Владислав Онищенко. Он отмечает, что «ежемесячная статистика демонстрирует исчерпание отложенного спроса». По данным Росстата, если в июле розничные продажи сократились на 1,9% в годовом выражении, то в августе – на 2,7%. «Негативная динамика свидетельствует о том, что, несмотря на наличие отложенного спроса, платежеспособность населения сократилась», – делает вывод экономист.
Однако в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) считают, что охлаждение интереса россиян к покупкам объясняется не столько их пессимизмом и тревогами в отношении своего финансового будущего, сколько доверием к ритейлу, «продемонстрировавшему свою работоспособность даже в период пикового ажиотажа».
Доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов считает, что люди свыклись с кризисной ситуацией и уже не обращают внимания на пессимистичные прогнозы. «У человека есть такая особенность: чем больше его пугают, тем меньше он на это обращает внимание, – объясняет он. – Привыкает и уже не замечает. Тем более что, несмотря на апокалиптические прогнозы начала режима самоограничения, ничего совсем уж плохого для экономики страны и для жизни простых граждан не произошло».
По мнению Строганова, в связи с нестабильностью ситуации россияне сейчас в основном придерживаются консервативной модели потребления и этот тренд сохранится как минимум до конца года. «Однако, как показывает опыт, при достаточно небольших изменениях в положительную сторону потребители сразу перестраиваются на модель больших трат и более частого потребления благ», – подчеркивает эксперт.
«Существенное улучшение в III квартале потребительских настроений – еще не повод для большой радости. Здесь виден эффект подавленного настроения во II квартале и достаточно быстрого выхода из первой волны коронавируса и связанных с ней ограничений, – считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. – Скорее всего, в ближайшее время индекс потребительской уверенности будет стабильным». При этом экономист отмечает, что наибольший прирост потребительских настроений зафиксирован среди самой платежеспособной группы россиян среднего возраста. «Это дает надежду на то, что приобретение товаров, услуг будет расти в ближайшее время», – считает экономист.