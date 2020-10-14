России следует пожить с дефицитным бюджетом еще 2–3 года

России следует пожить с дефицитным бюджетом еще 2–3 годаЭто позволит вывести рост ВВП на более высокую траекторию, уверены ученые
Локдаун из-за пандемии коронавируса Россия смогла пережить с меньшими потерями, чем многие развитые страны, по трем причинам. Во-первых, ограничения не затронули сельское хозяйство, строительство и значительную часть промышленности. Во-вторых, «помогла» низкая доля непроизводственных услуг в структуре экономики. В-третьих, сыграли свою роль меры поддержки, которые сократили спад ВВП на 1 п. п. К таким выводам пришли ученые Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.
Закрепить этот относительный успех и достичь в следующем году роста ВВП в 3,2% возможно при сохранении реальных расходов на уровне 2020 г. и отказе от практики бюджетного резервирования, утверждают они. В противном случае по инерционному сценарию Россию ожидает рост ВВП на 2,5% в 2021 г. и стагнация зарплат бюджетников и пенсий.
По итогам семи месяцев 2020 г. доходы бюджета упали на 4,8% (без учета доходов от продажи Сбербанка – на 10,3%), тогда как расходы бюджета выросли на 23%, а внебюджетных фондов – на 17%. «В наибольшей степени ожидаемо выросли расходы на здравоохранение (почти вдвое), на поддержку семей с детьми (в 2,4 раза), на трансферты регионам (+64%), – подводят итоги первой волны пандемии в ИНП РАН. – В составе расходов на национальную экономику в наибольшей степени увеличились расходы на транспорт (+39% год к году), связь (+35%) и дорожное хозяйство (+22%)». Дефицит в 1,4 трлн руб. был профинансирован за счет эмиссии госбумаг – по итогам 2020 г. он увеличится до 4,8 трлн руб., а госдолг на начало 2021 г. составит 13,5% ВВП.
В следующем году ученые ожидают роста налоговых поступлений на 1,5–5,5% – в основном благодаря восстановлению нефтяных цен и росту акцизов. При этом общая сумма доходов бюджета все же сократится на 2% – из-за сокращения на 18% неналоговых доходов. В 2022–2023 гг. рост бюджетных доходов, предполагают в ИНП РАН, будет обеспечиваться преимущественно ненефтегазовыми налогами – НДС, налогом на прибыль и НДФЛ, прирост доходов от которых за год составит 7–7,5%. При этом Минфин планирует сократить расходы.
«В 2021 г. предполагается сокращение финансирования на 6% в номинальном выражении (и на 9% в реальном) относительно уровня 2020 г., – говорится в прогнозе ИНП РАН. – В дальнейшем прирост расходов будет примерно соответствовать темпу роста цен, что означает стагнацию величины расходов в постоянных ценах. Это позволит снизить дефицит бюджета до 1,5% ВВП в 2023 г., причем основными источниками финансирования [дефицита] станут внутренние займы».
Основное, что дают такие меры, – это возможность стабилизации размера фонда национального благосостояния и госдолга. Но в результате сократится госпотребление, зарплаты бюджетников перестанут расти даже номинально, сократится реальный размер пенсий, снизятся темпы госинвестиций, прогнозируют ученые. Всего этого можно избежать. Для этого, по убеждению ИНП РАН, требуется только смягчить бюджетную политику.
«Главное, что понимается под смягчением бюджетной политики, – это пролонгация отмены ограничений на рост расходов в рамках бюджетного правила в 2022–2023 г., сохранение в эти годы дефицита бюджета и бюджетных расходов в реальном выражении на уровне 2020 г.», – пояснил «Ведомостям» директор ИНП РАН Александр Широв.
Каждый дополнительный рубль, потраченный на образование, здравоохранение, науку и инвестиции (инфраструктурные проекты), позволит получить прирост ВВП на 1 руб. в 2021–2022 г. и 1,5 руб. в 2023 г., уточняет он: «А в современной российской экономике каждый дополнительный рубль прироста ВВП формирует около 16 коп. дополнительных налоговых сборов без учета нефтегазовых доходов, т. е. мы получим около 700 млрд руб. дополнительных бюджетных доходов в рамках рассматриваемого сценария».
Финансирование крупных проектов по развитию человеческого капитала (образование, здравоохранение, фундаментальная наука и т. д.) можно было бы выделить в защищенный бюджет развития, финансирование которого могло бы осуществляться за счет конъюнктурных, т. е. нерегулярных доходов бюджета, добавляет Широв.
С расчетами ИНП РАН в целом согласны и опрошенные «Ведомостями» экономисты. «Мы не сможем совершить экономический рывок, если не будем наращивать расходы по важным направлениям, – указывает президент ВЭО Сергей Бодрунов. – Если будем придерживаться текущего плана – снизить расходы и вернуться к бюджетному правилу, – существенного роста ВВП ждать не стоит даже на фоне низкой базы».
Но кроме отказа от сокращения расходов нужно всерьез подумать о приоритетах в бюджетных статьях, считает директор по экономической политике НИУ ВШЭ Юрий Симачев. «Можно пойти по пути разбрасывания денег пострадавшим отраслям без разбора. Но лучше понимать, действительно ли их проблемы связаны с кризисом или отрасль еще до кризиса находилась в сложном положении, – отмечает он. – Важно, чтобы сохранение бюджетных средств содействовало структурным изменениям в российской экономике и прежде всего росту новых секторов, росту новой экономики, динамичных компаний».
Замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов тоже согласен с выводами ИНП РАН. Он напоминает, что технически отказ от сокращения расходов – уже сам по себе бюджетный стимул, но его функция в кризис – временно заменить частный спрос. В этом, напоминает он, и состоит контрциклический подход к политике, который позволяет сглаживать колебания экономической активности, не нанося ущерба долгосрочной устойчивости государственных финансов.
«Если есть подозрения, что частный спрос будет подавлен более длительное время, чем в течение 2021 г., что безработица не будет падать, а производственные мощности не будут загружены, то фискальная политика должна реагировать на это продлением стимулов, – уверен Куликов. – На данный момент вопрос о длительности восстановления экономической активности очень сильно завязан на сроки медицинского решения проблемы коронавируса (по-прежнему довольно неопределенные), поэтому заранее вносить в долгосрочные планы правительства тот или иной график консолидации, в принципе, может быть преждевременно».