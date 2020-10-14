России следует пожить с дефицитным бюджетом еще 2–3 года

По итогам семи месяцев 2020 г. доходы бюджета упали на 4,8% (без учета доходов от продажи Сбербанка – на 10,3%), тогда как расходы бюджета выросли на 23%, а внебюджетных фондов – на 17%. «В наибольшей степени ожидаемо выросли расходы на здравоохранение (почти вдвое), на поддержку семей с детьми (в 2,4 раза), на трансферты регионам (+64%), – подводят итоги первой волны пандемии в ИНП РАН. – В составе расходов на национальную экономику в наибольшей степени увеличились расходы на транспорт (+39% год к году), связь (+35%) и дорожное хозяйство (+22%)». Дефицит в 1,4 трлн руб. был профинансирован за счет эмиссии госбумаг – по итогам 2020 г. он увеличится до 4,8 трлн руб., а госдолг на начало 2021 г. составит 13,5% ВВП.