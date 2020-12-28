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Срочные депозиты потеряли актуальность

В 2020 году россияне предпочитали вклады «до востребования» и накопительные счета
Екатерина Шохина
Интерес россиян к валютным вкладам рекордно упал /Евгений Разумный / Ведомости

Пандемия коронавируса вызвала серьезную трансформацию рынка сбережений в 2020 г. и привела к формированию новых трендов, в том числе довольно неожиданных. Одним из них стало нежелание россиян хранить деньги на валютных вкладах.

«В целом в 2020 г. четко оформился тренд на дедолларизацию и деевровизацию сбережений населения», – говорит начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. Так, за 10 месяцев текущего года портфель валютных депозитов российских банков снизился почти на 19% к началу года.

Примечательно, что к закрытию валютных вкладов россиян подтолкнули сами банки, установив крайне низкие процентные ставки по валютным вкладам (1,5% годовых и ниже). «Уже несколько лет кредитование населения осуществляется только в рублях, поэтому российские банки не нуждаются в дополнительном валютном фондировании и устанавливают минимальные ставки по валютным вкладам либо полностью прекращают прием валютных сбережений от населения», – объясняет Степочкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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