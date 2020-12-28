Срочные депозиты потеряли актуальность

Срочные депозиты потеряли актуальностьВ 2020 году россияне предпочитали вклады «до востребования» и накопительные счета
Пандемия коронавируса вызвала серьезную трансформацию рынка сбережений в 2020 г. и привела к формированию новых трендов, в том числе довольно неожиданных. Одним из них стало нежелание россиян хранить деньги на валютных вкладах.
«В целом в 2020 г. четко оформился тренд на дедолларизацию и деевровизацию сбережений населения», – говорит начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. Так, за 10 месяцев текущего года портфель валютных депозитов российских банков снизился почти на 19% к началу года.
Примечательно, что к закрытию валютных вкладов россиян подтолкнули сами банки, установив крайне низкие процентные ставки по валютным вкладам (1,5% годовых и ниже). «Уже несколько лет кредитование населения осуществляется только в рублях, поэтому российские банки не нуждаются в дополнительном валютном фондировании и устанавливают минимальные ставки по валютным вкладам либо полностью прекращают прием валютных сбережений от населения», – объясняет Степочкин.