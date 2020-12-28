Срочные депозиты потеряли актуальность

Примечательно, что к закрытию валютных вкладов россиян подтолкнули сами банки, установив крайне низкие процентные ставки по валютным вкладам (1,5% годовых и ниже). «Уже несколько лет кредитование населения осуществляется только в рублях, поэтому российские банки не нуждаются в дополнительном валютном фондировании и устанавливают минимальные ставки по валютным вкладам либо полностью прекращают прием валютных сбережений от населения», – объясняет Степочкин.