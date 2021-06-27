Расходы на обслуживание госдолга в 2022-2024 гг. вырастут

Минфин ухудшил прогнозы стоимости обслуживания госдолга на следующие два года. В законе о бюджете на 2021–2023 гг. предусмотрены платежи в размере 1,37 трлн (2022 г.) и 1,6 трлн (2023 г.) руб. Но из материалов к будущему проекту федерального бюджета на 2022–2024 гг. («Ведомости» ознакомились с ними) следует, что они вырастут до 1,44 трлн и 1,75 трлн руб. соответственно. Более того, в 2024 г. Минфин ожидает, что процентные расходы составят 1,91 трлн руб.