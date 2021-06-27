Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Расходы на обслуживание госдолга в 2022-2024 гг. вырастут

Это произойдет из-за увеличения заимствований и повышения ставки ЦБ
Дмитрий Гринкевич
Оценки России BBB со «стабильным» прогнозом подкрепляются сильным государственным балансом, включая самый низкий уровень обязательств к ВВП /Евгений Разумный / Ведомости

Минфин ухудшил прогнозы стоимости обслуживания госдолга на следующие два года. В законе о бюджете на 2021–2023 гг. предусмотрены платежи в размере 1,37 трлн (2022 г.) и 1,6 трлн (2023 г.) руб. Но из материалов к будущему проекту федерального бюджета на 2022–2024 гг. («Ведомости» ознакомились с ними) следует, что они вырастут до 1,44 трлн и 1,75 трлн руб. соответственно. Более того, в 2024 г. Минфин ожидает, что процентные расходы составят 1,91 трлн руб.

Рост платежей по госдолгу произойдет по двум причинам, уточнили «Ведомостям» в пресс-службе Минфина. Первая – существенное расширение программы заимствований в 2020 г. Вторая – рост ключевой ставки в связи с проводимой Банком России денежно-кредитной политикой.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных