Минэк предложил увеличить госрасходы на 1,8 трлн рублей

Кроме сохранения предельного объема расходов на повышенном уровне необходимо зафиксировать базовые нефтегазовые доходы бюджета в 2022–2023 гг. в нынешних параметрах – т. е. перенести на следующие два года действующий прогноз по этому показателю, который установлен на уровне до сделки ОПЕК+ (564 млн т). Оба предложения – повышение прогноза и заморозка корректировок бюджетного правила и прогноза по добыче – позволят нарастить расходы бюджета на 2022–2024 гг. до 23 трлн, 24,8 трлн и 25,7 трлн руб. В сумме это на 1,8 трлн руб. больше, чем было заложено в проектировках Минфина к заседанию бюджетной комиссии. Покрывать разрыв между доходами и расходами Минэк предлагает за счет расширения программы заимствований. В общей сложности в следующие два года ее надо будет нарастить на 840 млрд руб., пишет Крючкова.