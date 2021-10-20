Бизнес попросил новые меры поддержки из-за коронавирусных ограничений

Бизнес попросил новые меры поддержки из-за коронавирусных ограниченийВ пакет предложений «Опоры России» вошли 15 инициатив
Деловое объединение «Опора России» сформировало пакет предложений по поддержке малого и среднего бизнеса в связи с введением коронавирусных ограничений. «Ведомости» ознакомились с перечнем из 15 инициатив.
Основные из них следующие:
Снизить ставку страховых взносов до 15% для социально-ориентированных некоммерческих организаций.
Возобновить программу кредитования «ФОТ 3.0» на поддержку занятости, выделив на нее дополнительное финансирование и распространив на все предприятия малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, деятельность которых была ограничена решениями органов власти – и федеральными, и региональными.
Срок действия «ФОТ 3.0» истек 1 июля. По этой программе было поддержано 15 000 предприятий, сообщал ранее Минэк. Впрочем, она оказалась не столь популярной, как другие программы льготных кредитов – банки выдали займов на сумму в 51 млрд из лимита в 170 млрд, писали «Ведомости».
Другое предложение «Опоры» – разрешить без обязательного перевода на удаленную работу – в полном объеме и в нормальном режиме работать компаниям, выполнившим требования о вакцинации 80 % сотрудников. Такое послабление предлагается распространить прежде всего на сервисный бизнес, уточняет в документе.
Еще одна мера – ввести отсрочку по выплате налогов и страховых взносов за третий и четвертый кварталы 2021 г. для компаний, пострадавших от введения ограничительных мер. Кроме непосредственно налоговых каникул, «Опора» предлагает ввести для них мораторий на проверки контрольно-надзорными органами и освободить от арендных платежей. Аналогичные меры – отсрочки, мораторий на проверки, освобождение от арендных платежей – были приняты правительством в первую волну пандемии в апреле 2020 г.
Следующая значимая инициатива «Опоры» – повысить сумму субсидий на выплату зарплаты для бизнеса, пострадавшего от противоэпидемических мер. Причем предоставлять их всем компаниям, вне зависимости от того, были ли ограничения введены центральным или региональным оперштабом или решением губернатора (сейчас на такую поддержку могут претендовать лишь предприятия из регионов, где санитарные меры одобрены на федеральном уровне).
На данный момент в бюджете на эту меру поддержки предусмотрено 8 млрд руб., «Опора России» предлагает увеличить сумму до 20 млрд, уточнил «Ведомостям» президент объединения Александр Калинин.
Другое предложение – рекомендовать регионам вводить требования о наличии QR-кода исключительно для мест массового скопления людей. В целом, следует компенсировать малому бизнесу из отраслей, в которых были введены особые ограничительные меры, такие как, QR-коды, затраты на приобретение средств индивидуальной защиты.
Калинин уточнил «Ведомостям», что список предложений планируется направить в правительство, в частности, первому вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову.
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова предложит сегодня президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства комплекс новых антиковидных мер, в числе которых введение в России нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.
На заседании 19 октября премьер-министр Михаил Мишустин уже поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову подготовить новые меры помощи бизнесу.
Государство потратило на поддержку экономики в пандемию 4 трлн руб., сообщал Белоусов в июне. Министр финансов Антон Силуанов уточнял, что на данный момент на борьбу с ковидом уходит по 3,6 млрд руб. в день.