Бизнес попросил новые меры поддержки из-за коронавирусных ограничений

Еще одна мера – ввести отсрочку по выплате налогов и страховых взносов за третий и четвертый кварталы 2021 г. для компаний, пострадавших от введения ограничительных мер. Кроме непосредственно налоговых каникул, «Опора» предлагает ввести для них мораторий на проверки контрольно-надзорными органами и освободить от арендных платежей. Аналогичные меры – отсрочки, мораторий на проверки, освобождение от арендных платежей – были приняты правительством в первую волну пандемии в апреле 2020 г.