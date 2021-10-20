Правительство запустило систему борьбы с инфляцией

Правительство запустило систему борьбы с инфляциейДля охлаждения рынка будут понижаться ввозные пошлины и предоставляться субсидии
Правительство в пилотном режиме запустило систему противодействия рискам ускорения мировых цен на социально значимые товары. Отраслевые ведомства – Минпромторг, Минсельхоз и Минэнерго – построили эконометрические модели, описывающие зависимость стоимости определенных продуктовых групп на внутреннем рынке от глобальной инфляции. Об этом «Ведомостям» рассказали близкий к кабинету министров источник и федеральный чиновник. Информацию подтвердили официальные представители министерств.
По словам собеседников «Ведомостей», модели предназначены и уже используются, чтобы спрогнозировать, как внутренние российские цены, выраженные в специальных индексах, будут меняться под воздействием глобальной конъюнктуры. Период оценки – 6–8 недель. Разработку системы курировал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Как работает система
Для каждой группы товаров определен профиль риска – приемлемый диапазон изменения стоимости, пояснили собеседники «Ведомостей». Если зафиксирован выход внутреннего ценового индекса за допустимые рамки, ведомство согласно регламенту обязано представить предложения, как нивелировать риск разгона внутренних цен на тот или иной товар.
Диапазон сформулирован с учетом допустимой инфляции на данную продуктовую группу. «Конечная цель системы – загнать рост цен в пределы целевой инфляции», – пояснил близкий к правительству собеседник. По его словам, для каких-то товаров профиль риска может быть определен, например, как таргет по инфляции плюс несколько процентных пунктов, для других – предусмотрен на более низком уровне, зоны комфорта для каждой группы ведомства определили индивидуально. Министерства докладывают о ситуации по уровню и прогнозам цен на курируемые ими товарные группы в еженедельном режиме. Сбор отчетов и предложений по реагированию на риски разгона индексов проводит Минэкономразвития. Ведомство докладывает консолидированную позицию в правительство.
По словам источника, в стандартный арсенал ведомств по противодействию рискам входят прежде всего такие меры, как снижение ввозных пошлин и субсидирование производителей. Более жесткий вариант – введение демпферов, гибкой системы вывозных таможенных пошлин (в период разгона цен ставка повышается, в период охлаждения конъюнктуры – снижается). Но такой вариант, по словам источника, не столь предпочтителен, поскольку повышение экспортных пошлин негативно влияет на позиции российских производителей на мировых рынках. Наиболее экстремальный вариант – заключение специальных соглашений с производителями по аналогии с практикой прошлого года. Но он рассматривается как исключительная мера, прибегать к которой в целом не планируется.
Что будут оценивать
Минпромторг анализирует стоимость следующих товаров: алюминия, меди, черных металлов, в частности арматуры, горячекатаного рулона, лома стального и металлургического концентрата, а также всех видов минеральных удобрений – калия, аммофоса и селитры. Минсельхоз исследует цены на следующие продукты питания: пшеницу, пшеничную муку, хлеб, семена подсолнечника, подсолнечное масло, кукурузу, ячмень, соевые бобы, продукцию животноводства (курица, свинина, яйца, молоко), а также рыбопродукты (минтай, горбуша, сельдь). Нефть, бензин (Аи-92 и Аи-95), дизельное топливо, полиэтилен, полипропилен входят в зону ответственности Минэнерго.
Для каждой группы продуктов определен ее представитель, или бенчмарк, на мировом рынке, с которым установлена наиболее тесная корреляция внутренней цены, пояснил близкий к правительству источник. Например, для анализа реакции российской стоимости пшеницы на изменения мировой конъюнктуры Минсельхоз использует цепной индекс пятимесячного фьючерса на европейскую пшеницу MATIF. Минпром в расчетах цены арматуры ориентируется на месячный фьючерс на стальную арматуру SRRc1 на Лондонской бирже. Минэнерго построило модель зависимости цен на бензин от стоимости дневных поставок в Северо-Западную Европу премиального сорта неэтилированного бензина.
Беспокоит мясо и картофель
Представитель Минэкономразвития сообщил «Ведомостям», что методики прогнозирования и регламенты взаимодействия между ведомствами действительно уже утверждены. «Профильные министерства проводят регулярный мониторинг, на еженедельной основе дают прогноз внутренних цен на основании динамики мировых цен.
Предполагается, что на основании результатов мониторинга отраслевые министерства при необходимости готовят предложения по мерам реагирования на риски», – заявил собеседник. Он также уточнил, что к работе привлечен Аналитический центр при правительстве – этот институт отвечает за визуализацию моделей.
Представитель Минсельхоза подтвердил, что методика уже применяется. Представитель ведомства отметил, что на данный момент в министерстве обеспокоены нехарактерным для данного периода года ростом цен на мясо и картофель. «Соответствующие меры реагирования в настоящее время проходят согласование», – заявил собеседник. «Министерство в рамках постоянной работы с правительством ведет мониторинг ценовой динамики по ранее заданным направлениям, обсуждаются в том числе и возможные улучшения такого мониторинга», – заявил представитель Минэнерго.
Представители Минпромторга и аппарата правительства не ответили на запрос «Ведомостей».
Экспертную поддержку министерствам в построении моделей оказывал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, уточнил источник. Заместитель гендиректора центра Владимир Сальников, курирующий разработку, подтвердил это «Ведомостям». Он рассказал, что для определения зависимости внутренних цен от мировых использовались данные с зарубежных бирж, международных информагентств – с одной стороны и преимущественно данные Росстата – с другой. Анализировался период с начала 2018 г., уточнил он. По всем товарным категориям была зафиксирована достаточно сильная зависимость от изменения мировых цен. Впрочем, в моделях, по его словам, учтено и влияние внутренних факторов.
Эталонная практика
Прогнозирование ценовой динамики на краткосрочном горизонте становится эталонной международной правительственной практикой, отмечает первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович. Например, министерство экономики и финансов Великобритании (HM Treasury) ежемесячно публикует краткосрочный консенсус-прогноз инфляции и других ключевых макроэкономических индикаторов. Проактивно пытаются реагировать и в других странах, отмечает он: в США обнаружили, что рост внутренних цен во многом связан с удорожанием контейнерных перевозок вследствие глобального сбоя в поставках. В ответ на это американские власти перевели порт Лос-Анджелеса и порт Лонг-Бич на круглосуточный режим работы, чтобы разгрузить товарные контейнеры, скопившиеся на судах.
В среднесрочной перспективе стандартными инструментами повышения устойчивости экономики к шокам на товарных рынках могут выступить прежде всего стимулы хеджировать риски роста цен на сырье, полагает старший экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков, в частности, через развитие рынка производных инструментов на основные товары. Еще одной мерой защиты от роста цен могут быть программы продовольственной помощи, но они должны быть смоделированы исключительно с учетом региональных особенностей, уровня розничной торговли и других факторов, продолжил экономист. Эффективная отраслевая политика по сдерживанию инфляции может дополнить меры Центрального банка – при удачном стечении обстоятельств даже удержать регулятора от повышения ставки, резюмировал Исаков.