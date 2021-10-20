Правительство запустило систему борьбы с инфляцией

По словам источника, в стандартный арсенал ведомств по противодействию рискам входят прежде всего такие меры, как снижение ввозных пошлин и субсидирование производителей. Более жесткий вариант – введение демпферов, гибкой системы вывозных таможенных пошлин (в период разгона цен ставка повышается, в период охлаждения конъюнктуры – снижается). Но такой вариант, по словам источника, не столь предпочтителен, поскольку повышение экспортных пошлин негативно влияет на позиции российских производителей на мировых рынках. Наиболее экстремальный вариант – заключение специальных соглашений с производителями по аналогии с практикой прошлого года. Но он рассматривается как исключительная мера, прибегать к которой в целом не планируется.