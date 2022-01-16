«Ведомости» выяснили детали непубличной системы выявления налоговых уклонистов

При сумме внеоборотных активов за два года до проведения проверки свыше 5 млн руб. организации присваивается 10 баллов, от 100 000 до 1 млн руб. – 5 баллов, менее 100 000 руб. – 0 баллов. При доле вычетов по НДС менее 90% – 10 баллов, 90–95% – 5 баллов, более 95% – 0 баллов. При среднесписочной численности сотрудников более 30 человек – 10 баллов, 10–30 – 5 баллов, менее 10 человек – 0 баллов. При оплате труда от 35 000 руб. в месяц – 10 баллов, 15 000–35 000 руб. – 5 баллов, менее 15 000 руб. – 0 баллов. При наличии имущества присваивается 15 баллов, при отсутствии – 0 баллов. При отсутствии подозрений в отношении регистрационных данных компании ей присваивается 0 баллов. В случае если сведения о «прописке» юрлица недостоверны – вычитается 5 баллов, в отношении учредителя-юрлица – вычитается 10 баллов, учредителя-физлица – вычитается 10 баллов, гендиректора – минус 20 баллов. Иными словами, если у компании фейковые регистрационные данные, то она с высокой долей вероятности является «технической организацией», однодневкой или оболочкой и попытки изъять у нее не доплаченные в бюджет платежи обречены на неудачу.