«Ведомости» выяснили детали непубличной системы выявления налоговых уклонистов

«Ведомости» выяснили детали непубличной системы выявления налоговых уклонистовНа решение о целесообразности проверки влияют размер и платежеспособность бизнеса
Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на одной из сессий Гайдаровского форума 14 января раскритиковал ФНС за непрозрачность процедуры предпроверочного анализа бизнеса. Он обратил внимание на отсутствие их описания в Налоговом кодексе (НК) и других публичных документах, регламентирующих деятельность службы. Руководитель ФНС Даниил Егоров с ним отчасти согласился, заверив, что институт предваряющих проверку мероприятий предназначен как раз для снижения нагрузки на бизнес. «Ведомости» выяснили, чем руководствуется служба, отбирая претендентов на проведение налоговой проверки.
У ФНС есть специальная внутренняя система критериев, с помощью которой инспектора определяют, целесообразно ли анализировать риски уклонения той или иной компании от налогов, а именно непубличный регламент и рекомендации («Ведомости» изучили документы). «Методичка» предписывает инспекторам оценивать налогоплательщиков по баллам – их количество зависит прежде всего от размера бизнеса и его платежеспособности. Чем больше компания набрала баллов, тем выше вероятность, что она попадет в поле зрения налоговиков. То есть инспектора оценивают целесообразность проведения проверки, исходя из шансов получить с плательщика дополнительную сумму в бюджет.
Как именно определяют «подозреваемых»
«Лонглист» из претендентов на предпроверочную оценку формируют с помощью контрольно-аналитических систем ФНС, в частности таких, как АСК НДС-3. Она позволяет в онлайн-режиме определить разрывы между счетами-фактурами компании (по сути, продажами и закупками) и ее налоговыми декларациями. То есть фактически АСК НДС-3 выявляет разрывы по всей цепочке контрагентов бизнеса. Нестыковка между счетами-фактурами и суммой уплаченных налогов означает, что какое-то звено – организация или кто-либо из ее контрагентов – может уклоняться от обязательных платежей в бюджет.
Закрытый регламент ФНС нацелен на выявление сущностных компаний, а не однодневок – балльная система предписывает определять именно реальный бизнес. Документ разграничивает организации на три вида. Первый и второй – это фактические и потенциальные «выгодоприобретатели», т. е. конечные бенефициары уклонения от налогов.
Третий – «технические компании», которые являются, по сути, лишь инструментом занижения налоговой базы. Организации по всей цепочке ранжируют в зависимости от суммы активов, платежеспособности, численности штата и уровня зарплат, доли вычетов по НДС, подозрительности адреса регистрации, правдоподобности сведений о реальных учредителях и ряда других критериев.
К фактическим «выгодоприобретателям» от занижения налоговой базы относятся компании, набравшие от 50 баллов, с реальным имуществом, госконтрактами, уведомлениями о контролируемых сделках. Потенциальными «выгодоприобретателями» считаются организации с 20–49 баллами. К «техническим звеньям» относят компании с 19 баллами и ниже – при условии, что они отвечают таким критериям: отразили в декларации по НДС значительные обороты по операциям, в бюджет уплатили минимальные суммы, доля вычетов по НДС выше 98%, штат менее 10 человек.
Размер имеет значение
При сумме внеоборотных активов за два года до проведения проверки свыше 5 млн руб. организации присваивается 10 баллов, от 100 000 до 1 млн руб. – 5 баллов, менее 100 000 руб. – 0 баллов. При доле вычетов по НДС менее 90% – 10 баллов, 90–95% – 5 баллов, более 95% – 0 баллов. При среднесписочной численности сотрудников более 30 человек – 10 баллов, 10–30 – 5 баллов, менее 10 человек – 0 баллов. При оплате труда от 35 000 руб. в месяц – 10 баллов, 15 000–35 000 руб. – 5 баллов, менее 15 000 руб. – 0 баллов. При наличии имущества присваивается 15 баллов, при отсутствии – 0 баллов. При отсутствии подозрений в отношении регистрационных данных компании ей присваивается 0 баллов. В случае если сведения о «прописке» юрлица недостоверны – вычитается 5 баллов, в отношении учредителя-юрлица – вычитается 10 баллов, учредителя-физлица – вычитается 10 баллов, гендиректора – минус 20 баллов. Иными словами, если у компании фейковые регистрационные данные, то она с высокой долей вероятности является «технической организацией», однодневкой или оболочкой и попытки изъять у нее не доплаченные в бюджет платежи обречены на неудачу.
Описанная методика – часть предпроверочного анализа. В регламенте подчеркивается, что «определение каждой роли на основе анализа данных и присвоения баллов неокончательное и требует подтверждения мероприятиями налогового контроля». Документ был утвержден службой в конце 2019 г.
«[Кроме изменения законодательства] есть вопросы чистой практики. Например, предпроверочные мероприятия, которых мы не найдем в НК, где их в принципе вообще нет» – с такой репликой модератор сессии Гайдаровского форума «Налоговые приоритеты» Макаров обратился к Егорову. Депутат отметил, что ст. 54 НК (направлена на противодействие налоговым злоупотреблениям) дает службе право проводить оценку добросовестности тех или иных действий налогоплательщика, что само по себе может использоваться инспекторами как инструмент давления на бизнес. «[Ст. 54 НК дает возможность] проводить оценочные мероприятия, мы провели их и начинаем торговаться с налогоплательщиком», – отметил Макаров. Он уточнил, что порой налоговики в таких случаях фактически выдвигают бизнесу ультиматум: либо он перечисляет недостающие, по мнению ФНС, платежи в бюджет, либо служба инициирует в отношении него выездную проверку.
Егоров с ним отчасти согласился: «[В НК] описания системы предпроверочного анализа нет <...> можно было бы более четко определить наши процессы». При этом сам институт предпроверочного анализа, по его словам, направлен на минимизацию негативных последствий для налогоплательщиков. Его главная цель – дать бизнесу возможность ответить на вопросы ФНС до старта контрольного мероприятия. Для налогоплательщика гораздо проще объяснить инспекторам суть своих операций предварительно, до начала непосредственно проверки. Так или иначе все действия ФНС не выходят за рамки ее законных полномочий, подчеркнул Егоров.
Не одно и то же
Балльная система позволяет более чем адекватно выявить «технические звенья», не ведущие реальной деятельности, считает руководитель налоговой службы Siemens Russia Владимир Зайцев. «Многие организации оценивают надежность поставщиков по самостоятельно разработанным, но очень схожим по сути критериям с использованием балльной системы», – добавил он. По его словам, вызывает некоторые опасения лишь используемая терминология: с помощью такой балльной системы формально разграничиваются «технические компании» и «выгодоприобретатели». Крупные организации почти автоматически попадают в список «выгодоприобретателей», хотя далеко не всегда размер бизнеса свидетельствует о его недобросовестности, подчеркнул Зайцев.
Под описание «выгодоприобретателя» чаще всего подпадает средний бизнес, полагает партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович. Малые и микрокомпании почти автоматически признаются «техническими звеньями», поскольку с них «нечего взять», добавил эксперт. Крупнейшие организации действительно редко попадают в поле зрения ФНС, согласился источник «Ведомостей» в одной из крупных консалтинговых компаний. У них большой штат корпоративных юристов, которые максимально тщательно следят за тем, чтобы у налоговой не возникало повода сомневаться в добросовестности бизнеса. А средние организации в отличие от крупнейших, с одной стороны, не рискнут пойти на конфликт с налоговой, а с другой – в состоянии заплатить недоимку за своего поставщика.
Настоящие выгодоприобретатели – это создатели фирм-однодневок и схем ухода от налогов, добавил руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов. Далеко не всегда организаторы уклонения и бизнес, поставщики которого участвуют в недобросовестных схемах, – это одна и та же сущность, отметил он. Поэтому подход ФНС открывает возможности для перекладывания ответственности за «грехи» контрагентов на добросовестный бизнес, тогда как реальные выгодоприобретатели фактически освобождаются и от налогов, и от наказания, указал Зарипов.
Представитель ФНС не ответил на запрос «Ведомостей». 26% судебных споров по ст. 54.1 НК частично или полностью разрешаются в пользу бизнеса, сообщал ранее замглавы службы Виктор Бациев. По последним данным налоговой, за девять месяцев 2021 г. в России прошло 5203 выездные проверки, недоимки подтвердились в 96% случаев.