Путин объявил о планах кардинально повысить долю расчетов в нацвалютах

Рубль уже является валютой международных расчетов – за прошлый год по экспорту почти 65% товаров из России в СНГ расчеты проводились в рублях, по странам БРИКС доля составляла порядка 14%, в частности с Индией – больше 50%, напомнил главный экономист по России «ВТБ капитала» Александр Исаков. Впрочем, развитие международного рублевого рынка сейчас невозможно – для этого рубль должен быть предсказуем и стабилен. Экономика должна предлагать ликвидный финансовый рынок, открытый и понятный курс рубля.