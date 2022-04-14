Путин объявил о планах кардинально повысить долю расчетов в нацвалютах

Путин объявил о планах кардинально повысить долю расчетов в нацвалютахНаблюдаются сбои в оплате за экспорт энергоресурсов в недружественные страны
Президент Владимир Путин в четверг, 14 апреля, заявил о намерении кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах во внешней торговле и поручил подготовить к этому российский валютный рынок – необходимо сделать так, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в нужном объеме обменять на рубли. Отказ от ненадежных и скомпрометировавших себя валют важен для экономической и финансовой безопасности страны, указал президент.
«Важные шаги в этих направлениях уже делаются. И ключевая задача здесь – подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли», – сказал Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.
Он добавил, что сейчас наблюдаются сбои в оплате поставок российских энергоресурсов в недружественные страны, напомнив при этом, что уже поставлена задача по переводу расчетов на нацвалюты и постепенному уходу от доллара и евро.
Президент в конце марта подписал указ о переводе расчетов с недружественными странами за российский газ в рубли. По новому механизму эти страны должны перечислять иностранную валюту на специальные счета в Газпромбанке, после чего банк продаст ее на Московской бирже и зачислит полученные средства на рублевый счет покупателя.
Министры стран «большой семерки» назвали решение России неприемлемым, позицию поддержали в Евросоюзе. В частности, в польской PGNiG указали, что текущий контракт с «Газпромом» не предусматривает изменения валюты платежей, а потому возможности для выполнения требований России нет.
Австрийский канцлер Карл Нехаммер после переговоров с Путиным в середине апреля сообщил, что тот заверил его в стабильности поставок газа, а «дальше можно будет платить евро». «Москва поставляет объемы газа в соответствии с контрактом», – передал канцлер слова российского президента.
Еврокомиссия представила странам-членам анализ указа Владимира Путина об оплате газа из России в рублях и предупредила, что его выполнение нарушит антироссийские санкции, сообщил 14 апреля Bloomberg со ссылкой на источник.
Согласно предварительному юридическому анализу комиссии, указ Путина существенно изменяет процедуру и создает новую правовую ситуацию.
Как отметил собеседник агентства, новая процедура «передаст полный контроль российскому государству» в отношении того, «когда сделка будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств».
Это также даст возможность Москве регулировать обменный курс в своих интересах. Кроме того, механизм будет нарушать ограничительные меры, принятые ЕС в ответ на спецоперацию на Украине, уточнял собеседник агентства.
Перевод экспорта сырья с иностранных валют в поставку за рубли всегда был стратегической целью российского руководства, говорила ранее «Ведомостям» аналитик по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксана Лукичева. Биржевая инфраструктура на бирже СПбМТБС, например, для продажи нефти сорта Urals за рубли давно готова, уточняла она. «Но рынок не готов был сделать этот шаг, видимо, момент для перехода наступил», – подчеркивала эксперт значимость решения о переводе расчетов за газ в рубли.
Рубль уже является валютой международных расчетов – за прошлый год по экспорту почти 65% товаров из России в СНГ расчеты проводились в рублях, по странам БРИКС доля составляла порядка 14%, в частности с Индией – больше 50%, напомнил главный экономист по России «ВТБ капитала» Александр Исаков. Впрочем, развитие международного рублевого рынка сейчас невозможно – для этого рубль должен быть предсказуем и стабилен. Экономика должна предлагать ликвидный финансовый рынок, открытый и понятный курс рубля.