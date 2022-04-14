Bloomberg: ЕК заявила, что указ Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции

По словам собеседника издания, указ Путина существенно меняет процедуру оплаты и создает новую правовую ситуацию. Новый процесс передаст России через ЦБ полный контроль над тем, когда сделка будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств. Также расчеты в рублях дадут властям РФ контроль над обменным курсом валют, которым Москва может манипулировать в своих интересах. В анализе ЕК говорится, что новый механизм расчетов может привести к новым издержкам для покупателя, потому что сделку будет полностью контролировать Россия.