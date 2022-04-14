Bloomberg: ЕК заявила, что указ Путина об оплате газа в рублях нарушает санкции
Еврокомиссия сообщила странам - членам ЕС, что указ президента России Владимира Путина об оплате поставок газа в рублях нарушает санкции, введенные союзом в отношении России, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
По словам собеседника издания, указ Путина существенно меняет процедуру оплаты и создает новую правовую ситуацию. Новый процесс передаст России через ЦБ полный контроль над тем, когда сделка будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств. Также расчеты в рублях дадут властям РФ контроль над обменным курсом валют, которым Москва может манипулировать в своих интересах. В анализе ЕК говорится, что новый механизм расчетов может привести к новым издержкам для покупателя, потому что сделку будет полностью контролировать Россия.
Собеседник издания отметил, что новый механизм расчетов за газ будет нарушать ограничительные меры, которые ЕС ввел в отношении правительства России, ЦБ и их «доверенных лиц». Также это может повлиять на другие ограничения на различные инструменты финансового рынка, которые может выпустить Газпромбанк.
Издание отметило, что Еврокомиссия неоднократно заявляла, что стороны должны соблюдать прописанные в контрактах условия, согласно которым расчеты производятся в долларах или евро. Однако решение о том, как оплачивать поставки, в конечном счете будет зависеть от компаний - импортеров российского газа. Они окажутся в сложном положении, потому что должны соблюдать все действующие ограничения.
31 марта Путин подписал указ о переводе платежей за поставки российского трубопроводного газа в недружественные страны из иностранной валюты в рубли. К недружественным относятся государства, которые ввели санкции против России после начала специальной военной операции на Украине.
Евросоюз и страны «большой семерки» ранее отказались платить за газ в рублях, назвав это нарушением действующих контрактов, которые заключались преимущественно в евро и долларах. Против такого решения выступали и в ЕК. Переход в расчетах за российский газ на рубли стал бы попыткой обойти европейские санкции, заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Венгрия, наоборот, не увидела в этом нарушения санкций против Москвы. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач говорил, что страна планирует выполнять требование России.