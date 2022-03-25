Глава Еврокомиссии назвала оплату за газ в рублях попыткой обхода санкций

Ряд стран выступили против решения российского президента. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что оно является нарушением контрактов. Канцлер Германии Олаф Шольц согласился, что в договорах на поставку газа указана другая валюта, в основном доллар и евро. Польша и Словения отказались переходить на расчеты в рубли. В Бельгии заявили, что пересмотр валюты, в которой производятся расчеты, означает, что можно пересмотреть и цены по контрактам. В минфине Японии сказали, что не понимают требований России и то, как они будут реализовываться.