Глава Еврокомиссии назвала оплату за газ в рублях попыткой обхода санкций
Переход в расчетах за российский газ на рубли стал бы попыткой обойти европейские санкции, Евросоюз не позволит этого сделать, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Это было бы односторонним решением и явным нарушением контракта, — приводит ее слова Reuters. — Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения. Время, когда энергоресурсы можно было использовать для шантажа, осталось в прошлом».
Ранее глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия могла бы оплачивать поставки российского газа в рублях, но это означало бы нарушение санкций Евросоюза, введенных в отношении ЦБ РФ.
23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести в национальную валюту платежи за поставки природного газа в «недружественные» страны. К последним относятся 48 государств и территорий, включая Евросоюз, США, Украину и Японию.
По словам Путина, России больше нет смысла поставлять свои товары в Евросоюз и США в долларах, евро и других «скомпрометировавших себя» валютах в условиях западных санкций, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Путин поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа, «Газпрому» будет поручено внести изменения в действующие контракты. При этом он заверил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.
Ряд стран выступили против решения российского президента. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что оно является нарушением контрактов. Канцлер Германии Олаф Шольц согласился, что в договорах на поставку газа указана другая валюта, в основном доллар и евро. Польша и Словения отказались переходить на расчеты в рубли. В Бельгии заявили, что пересмотр валюты, в которой производятся расчеты, означает, что можно пересмотреть и цены по контрактам. В минфине Японии сказали, что не понимают требований России и то, как они будут реализовываться.