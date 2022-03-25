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Экономика

Глава Еврокомиссии назвала оплату за газ в рублях попыткой обхода санкций

Ведомости

Переход в расчетах за российский газ на рубли стал бы попыткой обойти европейские санкции, Евросоюз не позволит этого сделать, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это было бы односторонним решением и явным нарушением контракта, — приводит ее слова Reuters. — Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения. Время, когда энергоресурсы можно было использовать для шантажа, осталось в прошлом».

Ранее глава комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия могла бы оплачивать поставки российского газа в рублях, но это означало бы нарушение санкций Евросоюза, введенных в отношении ЦБ РФ.

23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести в национальную валюту платежи за поставки природного газа в «недружественные» страны. К последним относятся 48 государств и территорий, включая Евросоюз, США, Украину и Японию.

По словам Путина, России больше нет смысла поставлять свои товары в Евросоюз и США в долларах, евро и других «скомпрометировавших себя» валютах в условиях западных санкций, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Путин поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа, «Газпрому» будет поручено внести изменения в действующие контракты. При этом он заверил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.

Ряд стран выступили против решения российского президента. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что оно является нарушением контрактов. Канцлер Германии Олаф Шольц согласился, что в договорах на поставку газа указана другая валюта, в основном доллар и евро. Польша и Словения отказались переходить на расчеты в рубли. В Бельгии заявили, что пересмотр валюты, в которой производятся расчеты, означает, что можно пересмотреть и цены по контрактам. В минфине Японии сказали, что не понимают требований России и то, как они будут реализовываться.

Ранее по теме: Путин объявил о переходе на рублевые расчеты за российский газ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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