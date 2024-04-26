Банк России повысил прогноз по инфляции и средней ставке на конец года

Банк России повысил прогноз по инфляции и средней ставке на конец годаРазрыв между спросом и предложением по-прежнему высок, считают в ЦБ
Центральный банк повысил оценки по инфляции на конец года до 4,3-4,8%, следует из обновленного среднесрочного прогноза. В феврале ЦБ прогнозировал рост цен на 4-4,5%. Достижения таргета по инфляции в 4% регулятор по-прежнему ожидает в 2025 г.
Рост ВВП по итогам 2024 г. ускорится и составит от 2,5% до 3,5%, указывает в своем прогнозе регулятор. В февральской версии документа ЦБ ожидал роста экономики на 1-2%. Оценка на следующий год осталась без изменений – рост на 1-2%.
Среднегодовая ключевая ставка в 2024 г. составит 15-16% вместо 13,5%-15,5% ранее. В 2025 г. регулятор рассчитывает удерживать ее в районе 10-12% вместо прогнозируемых в феврале 8-10%, в 2026 г. ставка будет составлять от 6 до 7%.
Несмотря на преодоление пика перегрева экономики осенью прошлого года, рост спроса все еще продолжает значительно опережать возможности расширения предложения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ, на котором было принято решение о сохранении ставки на уровне 16%. «Мы считаем, что этот разрыв под влиянием денежно-кредитной политики будет сокращаться. И это будет сопровождаться замедлением устойчивого инфляционного давления», – добавила она.
В базовом сценарии экономика со II квартала начнет переходить к более сбалансированным темпам роста, отметила Набиуллина. Разрыв между спросом и предложением будет постепенно сокращаться, поддерживая замедление ценовой динамики, указала она.
В альтернативном сценарии рост спроса на товары и услуги будет по-прежнему значительно превышать возможности расширения производства. «Сигнализировать о таком перегреве будут быстрое расширение потребительской активности и кредитования, усиление жесткости рынка труда», – отметила Набиуллина.
При любом сценарии структурная трансформация экономики продолжится, добавила глава ЦБ. Опережающий рост инвестиций отчасти связан с восстановлением потенциала, который экономика потеряла из-за пандемии в 2020 г. и из-за геополитического шока в 2022 г. Но главная причина – это именно структурный рост инвестиционной активности. «Он связан с тем, что экономика сейчас больше ориентируется на внутренний рынок, а доля чистого экспорта снижается», – полагает Набиуллина. Росту внутренних инвестиций будет способствовать значительный объем корпоративной прибыли. За последние 12 месяцев сальдированный финансовый результат российских компаний достиг почти 34 трлн руб., напомнила она.
В обновленном прогнозе Минэка рост цен по итогам года ожидается в размере 5,1% (оценка повышена с 4,5%). Министерство оценило увеличение ВВП на 2,8% в 2024 г. (прежний прогноз – 2,3%).
Снижение ключевой ставки может начаться со второго полугодия в случае реализации базового сценария, указала Набиуллина. Одновременно ЦБ рассматривает и вариант более продолжительного сохранения ее текущего уровня. «При слишком медленной дезинфляции не исключаем сохранения текущей ключевой ставки до конца года», – отметила Набиуллина. В альтернативном сценарии (рост спроса на товары и услуги будет значительно превышать возможности расширения производства и отразится на инфляции) регулятор допускает возможность повышения ставки, заключила она.
Перейти к смягчению денежной политики регулятор сможет не раньше сентября, говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты. При этом, по их оценкам, вероятность сохранения текущего уровня ставки до конца года существенно выросла.