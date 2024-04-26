Банк России повысил прогноз по инфляции и средней ставке на конец года

При любом сценарии структурная трансформация экономики продолжится, добавила глава ЦБ. Опережающий рост инвестиций отчасти связан с восстановлением потенциала, который экономика потеряла из-за пандемии в 2020 г. и из-за геополитического шока в 2022 г. Но главная причина – это именно структурный рост инвестиционной активности. «Он связан с тем, что экономика сейчас больше ориентируется на внутренний рынок, а доля чистого экспорта снижается», – полагает Набиуллина. Росту внутренних инвестиций будет способствовать значительный объем корпоративной прибыли. За последние 12 месяцев сальдированный финансовый результат российских компаний достиг почти 34 трлн руб., напомнила она.