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Банк России повысил прогноз по инфляции и средней ставке на конец года

Разрыв между спросом и предложением по-прежнему высок, считают в ЦБ
Дарья Мосолкина
Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Центральный банк повысил оценки по инфляции на конец года до 4,3-4,8%, следует из обновленного среднесрочного прогноза. В феврале ЦБ прогнозировал рост цен на 4-4,5%. Достижения таргета по инфляции в 4% регулятор по-прежнему ожидает в 2025 г.

Рост ВВП по итогам 2024 г. ускорится и составит от 2,5% до 3,5%, указывает в своем прогнозе регулятор. В февральской версии документа ЦБ ожидал роста экономики на 1-2%. Оценка на следующий год осталась без изменений – рост на 1-2%.

Среднегодовая ключевая ставка в 2024 г. составит 15-16% вместо 13,5%-15,5% ранее. В 2025 г. регулятор рассчитывает удерживать ее в районе 10-12% вместо прогнозируемых в феврале 8-10%, в 2026 г. ставка будет составлять от 6 до 7%.

Несмотря на преодоление пика перегрева экономики осенью прошлого года, рост спроса все еще продолжает значительно опережать возможности расширения предложения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ, на котором было принято решение о сохранении ставки на уровне 16%. «Мы считаем, что этот разрыв под влиянием денежно-кредитной политики будет сокращаться. И это будет сопровождаться замедлением устойчивого инфляционного давления», – добавила она.

В базовом сценарии экономика со II квартала начнет переходить к более сбалансированным темпам роста, отметила Набиуллина. Разрыв между спросом и предложением будет постепенно сокращаться, поддерживая замедление ценовой динамики, указала она.

В альтернативном сценарии рост спроса на товары и услуги будет по-прежнему значительно превышать возможности расширения производства. «Сигнализировать о таком перегреве будут быстрое расширение потребительской активности и кредитования, усиление жесткости рынка труда», – отметила Набиуллина.

При любом сценарии структурная трансформация экономики продолжится, добавила глава ЦБ. Опережающий рост инвестиций отчасти связан с восстановлением потенциала, который экономика потеряла из-за пандемии в 2020 г. и из-за геополитического шока в 2022 г. Но главная причина – это именно структурный рост инвестиционной активности. «Он связан с тем, что экономика сейчас больше ориентируется на внутренний рынок, а доля чистого экспорта снижается», – полагает Набиуллина. Росту внутренних инвестиций будет способствовать значительный объем корпоративной прибыли. За последние 12 месяцев сальдированный финансовый результат российских компаний достиг почти 34 трлн руб., напомнила она.

В обновленном прогнозе Минэка рост цен по итогам года ожидается в размере 5,1% (оценка повышена с 4,5%). Министерство оценило увеличение ВВП на 2,8% в 2024 г. (прежний прогноз – 2,3%).

Снижение ключевой ставки может начаться со второго полугодия в случае реализации базового сценария, указала Набиуллина. Одновременно ЦБ рассматривает и вариант более продолжительного сохранения ее текущего уровня. «При слишком медленной дезинфляции не исключаем сохранения текущей ключевой ставки до конца года», – отметила Набиуллина. В альтернативном сценарии (рост спроса на товары и услуги будет значительно превышать возможности расширения производства и отразится на инфляции) регулятор допускает возможность повышения ставки, заключила она.

Перейти к смягчению денежной политики регулятор сможет не раньше сентября, говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты. При этом, по их оценкам, вероятность сохранения текущего уровня ставки до конца года существенно выросла.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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