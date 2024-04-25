Путин на примере Турции объяснил причину удержания Центробанком ключевой ставки

Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики предположили, что совет директоров Банка России на следующем заседании 26 апреля снова удержит ключевую ставку на текущем уровне в 16%. ЦБ завершил полугодовой раунд повышений ставки в конце прошлого года: за пять заседаний с июля по декабрь показатель вырос 7,5 до 16%. После этого совет директоров дважды принимал решение о сохранении ставки на этом уровне.