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Путин на примере Турции объяснил причину удержания Центробанком ключевой ставки

Властям удается поддерживать объем кредитования экономики и бороться с инфляцией, считает президент
Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости

Ключевая ставка Центробанка сохраняется на высоком уровне из-за угрозы инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, над нами все-таки еще висит. Мы видим тенденции положительные, в сторону снижения. Надеюсь, соответствующая реакция будет у регулятора. Посмотрим. Во всяком случае сегодня удается балансировать и поддерживать объем кредитования экономики и бороться с инфляцией», – сказал президент.

Путин добавил, что если пойти по другому пути, в России может возникнуть ситуация, «как в некоторых соседних странах», где держится инфляция двузначной величины, несмотря на увеличение ключевой ставки в разы.

«Они порог какой-то перешли и теперь не могут с этим справиться. Понимаете, кого я имею в виду – наших друзей Турцию, например. Не получается пока. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными», – отметил глава государства.

25 апреля Центральный банк Турции сохранил учетную ставку на уровне 50% годовых. В марте инфляция в Турции выросла до 68,5%. Месяцем ранее инфляция составляла 67,07%, в январе – 64,86%. Таким образом с начала года инфляция в Турции выросла на 5,37%.

Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики предположили, что совет директоров Банка России на следующем заседании 26 апреля снова удержит ключевую ставку на текущем уровне в 16%. ЦБ завершил полугодовой раунд повышений ставки в конце прошлого года: за пять заседаний с июля по декабрь показатель вырос 7,5 до 16%. После этого совет директоров дважды принимал решение о сохранении ставки на этом уровне.

В мартовском пресс-релизе Банк России указал, что инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Это происходит из-за растущего внутреннего спроса, который значительно опережает возможности расширения производства. Его, в свою очередь, ограничивает дефицит на рынке труда – в 2024 г. он вновь усилился.

25 апреля первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что в нормальной ситуации ключевая ставка на уровне 16% для России является достаточным импульсом для охлаждения экономики, но в силу сложившихся условий (структурная перестройка, нехватка персонала, импортозамещение) этого не происходит: кредитование ускоряется, зарплаты растут, а признаков замедления нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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