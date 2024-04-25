Путин на примере Турции объяснил причину удержания Центробанком ключевой ставки

Путин на примере Турции объяснил причину удержания Центробанком ключевой ставкиВластям удается поддерживать объем кредитования экономики и бороться с инфляцией, считает президент
Ключевая ставка Центробанка сохраняется на высоком уровне из-за угрозы инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Угроза инфляции, как считает руководство Центрального банка, над нами все-таки еще висит. Мы видим тенденции положительные, в сторону снижения. Надеюсь, соответствующая реакция будет у регулятора. Посмотрим. Во всяком случае сегодня удается балансировать и поддерживать объем кредитования экономики и бороться с инфляцией», – сказал президент.
Путин добавил, что если пойти по другому пути, в России может возникнуть ситуация, «как в некоторых соседних странах», где держится инфляция двузначной величины, несмотря на увеличение ключевой ставки в разы.
«Они порог какой-то перешли и теперь не могут с этим справиться. Понимаете, кого я имею в виду – наших друзей Турцию, например. Не получается пока. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными», – отметил глава государства.
Ранее опрошенные «Ведомостями» аналитики предположили, что совет директоров Банка России на следующем заседании 26 апреля снова удержит ключевую ставку на текущем уровне в 16%. ЦБ завершил полугодовой раунд повышений ставки в конце прошлого года: за пять заседаний с июля по декабрь показатель вырос 7,5 до 16%. После этого совет директоров дважды принимал решение о сохранении ставки на этом уровне.
В мартовском пресс-релизе Банк России указал, что инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Это происходит из-за растущего внутреннего спроса, который значительно опережает возможности расширения производства. Его, в свою очередь, ограничивает дефицит на рынке труда – в 2024 г. он вновь усилился.
25 апреля первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что в нормальной ситуации ключевая ставка на уровне 16% для России является достаточным импульсом для охлаждения экономики, но в силу сложившихся условий (структурная перестройка, нехватка персонала, импортозамещение) этого не происходит: кредитование ускоряется, зарплаты растут, а признаков замедления нет.