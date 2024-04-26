Банк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 16%

Сусин ожидает повышения со стороны ЦБ прогноза по росту ВВП на 2024 г. до 2-3% с февральских 1-2%, а также увеличения диапазона средней ставки до 14,5-16,5% на этот год (в феврале было 13,5-15,5%). Прогноз по ставке на следующие два года может быть пересмотрен еще сильнее (в феврале ЦБ давал диапазон в 8-10% на 2025 г. и 6-7% на 2026 г.), допускает экономист: «Нужно объективно сказать, что нейтральная ставка в 6-7% на трехлетнем горизонте пока выглядит слишком оптимистично».