Банк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 16%Основной интригой заседания стал сигнал ЦБ
Совет директоров Банка России третье заседание подряд сохраняет ключевую ставку на уровне 16% – на этом значении она держится с декабря 2023 г. Такого решения ждали все 22 аналитика, опрошенных «Ведомостями». До этого за пять заседаний с июля прошлого года ставка выросла с 7,5 до 16%. Трое из 22 участников допускали повышение в диапазоне 50–100 б. п., но сочли такой сценарий маловероятным.
Инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким, сообщил ЦБ в пресс-релизе по итогам заседания. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, который превышает возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели в 4% «несколько медленнее», чем Банк России прогнозировал в феврале: регулятор повысил оценку годовой инфляции в 2024 г. до 4,3-4,8% с 4-4,5%.
Банк России также ужесточил сигнал: возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают «более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее». Регулятор повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 гг. до 15-16% и 10–12% с февральских 13,5-15,5% и 8-10% соответственно. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике: ЦБ ожидает, что годовая инфляция вернется к 4% в 2025 г.
Так как это заседание является опорным, ЦБ представил новый среднесрочный прогноз. Регулятор резко повысил ожидания роста ВВП в 2024 г. до 2,5-3,5% с 1-2% в феврале и оценки расходов на конечное потребление домохозяйств до 2,5-3,5% с минус 1-0%.
Регулятор также повысил прогноз темпов прироста корпоративного портфеля в 2024 г. до 8-13% с 6-11%, розничного – до 7-12% с 5-10%. Оценка роста ипотечного кредитования осталась прежней – 7-2% по итогам года.
Инфляция в России с 16 по 22 апреля составила 0,08% после 0,12% неделей ранее, сообщал Росстат. Годовая инфляция на 22 апреля осталась на уровне 15 апреля и составила 7,82% (на конец марта – 7,72%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и немного замедлилась также до 7,82% (с 7,83% на 15 апреля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития), отмечал «Интерфакс».
Инфляционные ожидания населения в апреле снизились до 11% с 11,5% в марте, сообщал ЦБ. При этом ценовые ожидания предприятий выросли впервые в 2024 г. – индикатор составил 19,9 против 18,8 месяцем ранее.
Минэкономразвития 23 апреля повысило прогноз инфляции на конец года – до 5,1% с 4,5%, ожидавшихся в сентябрьской версии прогноза, а также оценку роста ВВП на 2024 г. – с 2,3 до 2,8%.
В условиях структурной перестройки экономики, нехватки персонала и импортозамещения в России не наблюдается импульса охлаждения экономики, хотя в нормальной ситуации уровня ключевой ставки в 16% достаточно для этого, говорил 25 апреля первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Основной интригой на заседании 26 апреля Пьянов назвал смену коммуникации и подачу сигнала либо о более долгом удержании ставки 16% (возможно, до конца 2024 г.), либо о ее повышении через изменения диапазона ставки на этот год.
Пьянов также ждал пересмотров прогноза ВВП и динамики корпоративного портфеля. Темпы прироста портфеля банков уже пробивают верхнюю границу диапазона регулятора – 6-11% по итогам года: у самого ВТБ корпоративный портфель за I квартал вырос на 6,8% до 15 трлн руб. По оценке банкира, прогноз требует пересмотра до 10-15% «как минимум».
В марте граждане и компании активно кредитовались в банках. Рост корпоративного портфеля ускорился до 1,8% после сдержанных темпов января (–0,1%) и февраля (+0,6%), достигнув 76 трлн руб. Портфель необеспеченных потребительских ссуд достиг 14,1 трлн руб. и за месяц прибавил 2% против 0,9% в январе – феврале. Ипотечный портфель увеличился на 1,2% после 0,8% в феврале и составил 18,6 трлн руб. – выдачи выросли на 34% до 447 млрд руб. Рост практически полностью был обеспечен ипотекой с господдержкой (+50%).
Россия никогда не бывала в ситуации, подобной нынешней, поэтому рынок может неоднозначно воспринять дополнительное повышение ставки, сейчас это не требуется, пишут аналитики Райффайзенбанка в своем Telegram-канале Focus Pocus. Но и нейтральный сигнал может быть воспринят как смягчение риторики, поэтому ЦБ нужно придерживаться позиции о том, что «высокие ставки – это надолго», считают они.
Неизменность ставки и нейтральный сигнал остаются базовым сценарием для ЦБ, пишет экономист Егор Сусин в своем Telegram-канале TruEcon: в ситуации, когда проинфляционные факторы доминируют, выжидательная позиция наиболее рациональна, а сдержанная инфляция позволяет регулятору оставаться в рамках текущей денежно-кредитной политики.
Сусин ожидает повышения со стороны ЦБ прогноза по росту ВВП на 2024 г. до 2-3% с февральских 1-2%, а также увеличения диапазона средней ставки до 14,5-16,5% на этот год (в феврале было 13,5-15,5%). Прогноз по ставке на следующие два года может быть пересмотрен еще сильнее (в феврале ЦБ давал диапазон в 8-10% на 2025 г. и 6-7% на 2026 г.), допускает экономист: «Нужно объективно сказать, что нейтральная ставка в 6-7% на трехлетнем горизонте пока выглядит слишком оптимистично».