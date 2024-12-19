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/ Экономика

Бизнес стал реже обращаться в суды после резкого увеличения пошлин

Самое большое снижение числа исков зафиксировано в Москве
Дарья Мосолкина
Сентябрь этого года отличался бумом новых дел, так как бизнес стремился сэкономить и подать все возможные иски, пока новые пошлины не вступили в силу
Сентябрь этого года отличался бумом новых дел, так как бизнес стремился сэкономить и подать все возможные иски, пока новые пошлины не вступили в силу / Евгений Разумный / Ведомости

Количество обращений бизнеса в арбитражные суды (АС; разрешают экономические споры и другие категории дел предпринимателей) всех инстанций, включая Верховный суд, снизилось после повышения судебных пошлин в сентябре. С октября по первую половину декабря число поданных заявлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось с 451 292 до 399 829 дел (-11,4%), следует из данных картотеки арбитражных дел, с которыми ознакомились «Ведомости». В 2022 г. этот показатель составлял 435 262 дела. Самое значительное снижение показала Москва: за неполный IV квартал 2024 г. АС зарегистрировал 61 978 исковых заявлений – это на 16,8% меньше, чем годом ранее. Количество обращений в АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области (25 639 заявлений), а также АС Ростовской области (9307) сократилось на 12,1%, в АС Самарской области – на 11,7% (до 8115), следует из данных картотеки арбитражных дел.

При этом в преддверии увеличения сумм госпошлин в отношении новых заявлений наблюдалась обратная тенденция: их число росло вопреки традиционной сезонности, обратили внимание аналитики «Актион права». За август – сентябрь 2024 г. в АС поступило больше обращений (было зарегистрировано 384 675 новых дел), чем в аналогичные периоды 2022 г. (324 589 дел) и 2023 г. (328 203 дела). Каждый год в сентябре наблюдается падение количества новых исков из-за сезона летних отпусков, говорит эксперт по арбитражным спорам «Актион права» Анастасия Григорьева. Перед обращением в суд нужно соблюсти обязательный претензионный порядок, который занимает 30 дней, напоминает она. В августе юристы направляют меньше претензий, чем в другие месяцы, а значит, и момент обращения в суд по многим требованиям откладывается на осень, поясняет эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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