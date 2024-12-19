Бизнес стал реже обращаться в суды после резкого увеличения пошлин

При этом в преддверии увеличения сумм госпошлин в отношении новых заявлений наблюдалась обратная тенденция: их число росло вопреки традиционной сезонности, обратили внимание аналитики «Актион права». За август – сентябрь 2024 г. в АС поступило больше обращений (было зарегистрировано 384 675 новых дел), чем в аналогичные периоды 2022 г. (324 589 дел) и 2023 г. (328 203 дела). Каждый год в сентябре наблюдается падение количества новых исков из-за сезона летних отпусков, говорит эксперт по арбитражным спорам «Актион права» Анастасия Григорьева. Перед обращением в суд нужно соблюсти обязательный претензионный порядок, который занимает 30 дней, напоминает она. В августе юристы направляют меньше претензий, чем в другие месяцы, а значит, и момент обращения в суд по многим требованиям откладывается на осень, поясняет эксперт.