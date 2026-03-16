Минтруд рассказал о результатах работы за 2025 год

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков подвел итоги работы ведомства за 2025 г. в ходе расширенного заседания коллегии Минтруда России. Национальный проект «Семья» за первый год существования достиг целевых показателей более чем на 98%, настолько же эффективным оказался и новый нацпроект «Кадры», рассказал он.