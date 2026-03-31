Юристы и бизнес раскритиковали законопроект о контроле за использованием касс

Еще одним методом влияния на бизнес, не соблюдающий требования о применении ККТ, станет ведение специального реестра нарушителей, в отношении которых применялись административные меры ответственности, следует из проекта поправок. Нахождение в нем своих арендаторов обязаны будут мониторить все те же торговые центры и рынки и в случае обнаружения в течение 10 рабочих дней отказываться от договоров с ними в одностороннем порядке. Заключать же их с теми, кто уже находится в реестре, будет нельзя. Контролировать выполнение всех этих требований арендодателями будут налоговые органы, следует из поправок. Отдельный законопроект-спутник вносит поправки в КоАП, устанавливающие штраф для арендодателей при невыполнении требований до 300 000 руб. Еще одно последствие нахождения в реестре арендаторов – запрет на размещение в интернете информации о дистанционной продаже товаров, работ, услуг: сайты таких организаций будут блокироваться.