Антон Силуанов дал советы бизнесу на «непростое время»Он призвал предпринимателей экономить и выходить на фондовый рынок
Министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) дал российскому бизнесу несколько советов, которые, по его мнению, могли бы помочь ему комфортно чувствовать себя в «непростое время».
Первый совет главы Минфина – «расчистить издержки» и сократить тем самым свои расходы. «Предложения бизнесу. Все-таки, как и правительство, посмотреть на свои издержки. Сегодня как раз то время, когда надо задуматься о своей конкурентоспособности, и вот как раз вопрос расчистки издержек, оптимизации своих расходов, производительности труда – то, что сейчас в первую очередь требуется и бизнесу, и, конечно, экономике в целом», – сказал он.
Вторая рекомендация Силуанова – в период «дорогих денег» подумать о выходе на фондовый рынок – на IPO (первичное размещение бумаг) и SPO (вторичное размещение бумаг). По его мнению, такой шаг – хороший источник для развития и инвестиций.
Министр также напомнил о действующих мерах поддержки для компаний, которые решают разместить свои акции на фондовом рынке. «Сегодня разместившись, вы получите более высокую капитализацию своей компании в будущем. [...] А публичные компании – это всегда больше доверия, больше прозрачности», – отметил он.
Что будет делать Минфин в этом году
Глава Минфина также обозначил основные направления для ведомства в текущем году. Работа будет вестись в двух направлениях.
Первое – «работа с расходами». О планах кабмина сократить траты бюджета на 10% «Ведомости» писали 11 марта. Минфин в начале года уведомил министерства и ведомства о такой необходимости, для того чтобы не допустить расширения дефицита бюджета. Прорабатываемые решения не затронут выполнение государством принятых обязательств перед гражданами, а также финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды СВО и поддержку семей участников СВО, отмечало министерство.
Второе направление работы Минфина – рост доходов бюджета. Здесь упор будет сделан на улучшение администрирования, подчеркнул Силуанов. Глава РСПП Александр Шохин, комментируя выступление министра, поинтересовался, не затронет ли работа по улучшению администрирования добросовестных налогоплательщиков. Министр заверил, что нет.
В рамках плана по обелению экономики планируется сосредоточиться на внедрении Системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), контроле за ценой импорта, которая часто занижается, а также усилить контроль за розничной торговлей и применением контрольно-кассовой техники, рассказал министр. Ответственная работа с бюджетом даст пространство для смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, считает Силуанов.
Согласно планам правительства, СПОТ будет запущена в тестовом режиме с апреля текущего года, а полноценно заработает с июля. Ожидается, что в денежном выражении эта мера принесет порядка 300 млрд руб. ежегодных доходов бюджета, отмечал ранее Силуанов. На первом этапе СПОТ будет применяться только к товарам, ввозимым в Россию автомобильным транспортом. Перевозчики должны будут предъявлять специальную электронную отметку, которая будет присваиваться каждой конкретной партии товара. Чтобы ее получить, импортер должен зарегистрировать документ о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж.