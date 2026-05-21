Эксперты ИНП РАН предложили инструменты координации ЦБ и правительства

Эксперты ИНП РАН предложили инструменты координации ЦБ и правительстваЭто повысит эффективность борьбы с инфляцией без ущерба для экономики
Эксперты ИНП РАН предложили сформировать официальные процедуры координации между ЦБ и правительством для минимизации инфляционного импульса. Механизм мог бы работать при срабатывании нескольких индикаторов-триггеров. К ним могут относиться, например, сочетание ускорения инфляции (в том числе устойчивое превышение инфляционных ожиданий над целевым уровнем, рост долгосрочных ставок и риск-премий, не объясняемый одной лишь траекторией ключевой ставки) с падением выпуска ниже прогнозной динамики номинального ВВП и уменьшением потенциала инвестиционной и производственной активности. Выводы содержатся в научном докладе «Денежно-кредитная и бюджетная политика в России: особенности взаимодействия», подготовленном группой авторов под руководством директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва. «Ведомости» ознакомились с препринтом доклада.
При негативных шоках предложения, когда гибкое таргетирование инфляции в автономном режиме значительно усиливает спад выпуска, нужны ограничения на действия регулятора, считают эксперты. Например, если они создают риски «невозвратного ущерба предложению и потенциалу экономического роста». Такая логика сейчас применяется при выработке мер финансовой стабильности (например, введение ограничений на вывод капитала. – «Ведомости»), напоминают авторы. Речь идет не о новой цели ЦБ или изменении инфляционного мандата, а о дополнении существующих механизмов формальным переключением в режим активной координации действий ЦБ и правительства, уточняют авторы.