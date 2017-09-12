Что показали на выставке «Импортозамещение»

Ярослав Чингаев для Ведомостей

Развитие отечественного производства ... [с целью импортозамещения] в целом в России проходит неплохо, а в некоторых отраслях - быстрее, чем планировалось, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев (цитата по ТАСС)

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