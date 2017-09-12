Госинвестиции и проекты

Что показали на выставке «Импортозамещение»

Салями «Глухарь», чоризо из медведя, автомобиль «мурашка» и другие экспонаты форума
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