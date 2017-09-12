Что показали на выставке «Импортозамещение»
Салями «Глухарь», чоризо из медведя, автомобиль «мурашка» и другие экспонаты форума
12 сентября в Москве открылась третья международная специализированная выставка «Импортозамещение»
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Дмитрий Медведев посетил выставку и на одном из стендов премьер-министру вручили российский телефон Inoi R7. Операционная система Sailfish этого аппарата принадлежит основателю холдинга ЕСН, владельцу медиахолдинга РБК Григорию Березкину
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Калмыкия представила на выставке калмыцкое мясо, большецарынский рис, калмыцкого осетра и мукомольную продукцию
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Продукция московской компании «Деликатес Дичь»
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Развитие отечественного производства ... [с целью импортозамещения] в целом в России проходит неплохо, а в некоторых отраслях - быстрее, чем планировалось, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев (цитата по ТАСС)
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Среди продуктов питания были также «Салями Глухарь» и чоризо из медведя
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На выставке показали и транспортные средства. На фото многоцелевая комбинированная машина МКМ-1905 «Мурашка»
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Вездеход «Шаман»
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Мясо «Мужская страсть»
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Камаз показал автобус особо малого класса
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Шоколадный автомобиль
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Колбасы можно было попробовать прямо на выставке
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Тепличные огурцы
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Продукция «МТ-Модуль»
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Сушеные растения
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Консервированные мясные деликатесы
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