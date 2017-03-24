В Росстате ответили на критику министра экономического развития Орешкина

В Росстате заявили, что официальная статистическая информация основана на современных научно-обоснованных подходах в соответствии с международными стандартами. Таким образом замруководителя ведомства Сергей Егоренко ответил на вопрос RNS о том, планируется ли изменить методологию на фоне критики министра экономического развития Максима Орешкина.

Егоренко подчеркнул, что Росстат постоянно оценивает качество публикуемой статистики, а методология постоянно совершенствуется. Предложения о переподчинении Росстата Минэкономразвития он не прокомментировал.