Москва экономит на госзакупках каждый третий бюджетный рубль – заммэра Сергунина

Власти Москвы считают, что реализованная модель управления госзакупками эффективна на всех этапах и на сегодняшний день позволяет экономить каждый третий бюджетный рубль. С таким заявлением выступила заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

«Ежегодная эффективность закупочного цикла превышает 160 млрд руб. (35%). Это те деньги, которые удается сэкономить благодаря созданной в городе системе госзакупок», - пояснила она.

Сергунина также отметила, что в 2017 г. департамент города Москвы по конкурентной политике должен использовать все имеющиеся наработки для привлечения новых поставщиков, стимулирования конкуренции и укрепления защиты информационных систем.