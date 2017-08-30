Правительство положит в основу бюджета прогноз без роста пенсий

За основу бюджета на трехлетку будет взят базовый сценарий макропрогноза на 2018-2020 гг., сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня на совещании в Горках, посвященном прогнозу социально-экономического развития и основным направлениям налоговой и таможенно-тарифной политики России на 2018-2020 гг.. Этот сценарий, помимо прочего, предусматривает стагнацию пенсий.

«За основу пока принимается базовый сценарий. Мы утвердили его основные параметры, исходя из, скажем так, очень осторожных оценок по всем ключевым факторам, которые способны повлиять на бюджет, - сказал Медведев. - Мы такую тактику использовали последние годы. Во всяком случае, в предыдущий период она себя оправдывала».

В базовом сценарии Минэкономразвития цена нефти из-за прекращения договоренности с ОПЕК снижается к концу 2017 г. до $40/барр. и остается на этом уровне – с поправкой на долларовую инфляцию – до конца трехлетки. В базовом сценарии по итогам 2020 г. экономика превышает уровень 2013 г. на 4,1%, в целевом – на 7,1%, что сопровождается и более высоким ростом реальных доходов и зарплат населения, а также, указано в материалах Минэкономразвития, ростом «реальных пенсий неработающего пенсионера». В базовом варианте пенсии стагнируют на уровне примерно 1% роста, в целевом рост ускоряется до 3,5% к 2020 г.

Медведев констатировал, что экономика страны приспособилась к давлению извне. «Несмотря на внешнее давление и санкции, жесткие ограничения по капиталам, технологическому компоненту, наша экономика в целом адаптировалась к новым реалиям, перешла к росту». По его словам, восстанавливается объем инвестиций в основной капитал, «растет грузооборот, экспорт, инфляция остается на низких позициях».