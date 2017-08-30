Орешкин: России необходим рост производительности труда в 3–4%

Для выхода России на темпы роста экономики выше среднемировых увеличение производительности труда должны составлять 3-4%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Та история, которую мы видим в этом году: например, II квартал - рост ВВП на 2,5% при одновременном снижении численности занятых в российской экономике. При одновременном снижении уровня безработицы», - сказал он.

Поэтому, по словам министра, темпы роста производительности труда здесь превышают 3% и темп должен сохраняться в таких размерах и даже приближаться к отметке в 4%, для того чтобы выйти на темпы экономического роста выше среднемировых. При этом М. Орешкин не стал делать прогноз в отношении роста производительности труда по итогам всего текущего года.