Экономика

Новости

Орешкин рассказал о преимуществе поколения 90-х при трудоустройстве

Поколение 1990-х гг. имеет преимущество на рынке труда с точки зрения конкуренции, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя будущие изменения на трудовом рынке в связи с запланированной пенсионной реформой.

«Этому поколению, которое рождалось в 1990-е, очень повезло, потому что конкуренция на рынке труда для них будет наименьшая», – сказал он (цитаты по ТАСС). По словам министра, количество рабочих мест растет, поэтому выпускники вузов этого поколения попали в наиболее благоприятные условия.

Орешкин добавил, что по статистике самый низкий уровень безработицы наблюдается среди людей старшего поколения. Он подчеркнул, что правительство не допустит ухудшения ситуации на рынке труда для возрастных работников в связи с повышением пенсионного возраста.

Правительственный законопроект предусматривает постепенное, начиная с 2019 г., повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет к 2034 г. и для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г.

По данным Минэкономразвития, пенсионная реформа и правительственные меры по улучшению здоровья населения позволят уже в 2019 г. увеличить численность занятых на 300 000 человек, а к 2024 г. – на 1,8 млн по сравнению со сценарием без повышения пенсионного возраста.

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров