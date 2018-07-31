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«Коммерсантъ» узнал о срыве соглашения России и Казахстана по углю

Россия и Казахстан отказались от подписания межправительственного соглашения, которое должно было предоставить приоритет казахскому углю при перевозке по российской территории и перевалке в портах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с итогами встречи премьеров стран ЕАЭС 27 июля.

По словам собеседника издания, российской стороне удалось убедить казахскую в том, что соглашение нанесет ущерб угольной отрасли России. В Минтрансе газете сказали, что по итогам заседания решено оценить доступ казахских экспортеров к российским портам. В министерстве уверены, что поставщики из Казахстана уже располагают недискриминационным доступом, а соглашение могло ущемить интересы российских компаний.

Договор был призван облегчить транзит казахского угля через российские морские порты. Изначально подготовленная Астаной редакция документа была негативно воспринята российскими угольщиками и стивидорами, поскольку давала казахским грузоотправителям, планирующим к вывозу до 14 млн т угля ежегодно, приоритет перед существующими долгосрочными контрактами, указывает «Коммерсантъ». В результате Минтранс по поручению правительства к апрелю доработал документ.

Однако вторая версия договора также была раскритикована. ФАС отметила высокую загрузку БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов, а также указала на дефицит вагонов и низкую маржинальность для РЖД перевозки угля. В Минэнерго подчеркивали, что условия перевозки и перевалки для казахских грузоотправителей уже тождественны российским, а из-за дефицита провозных мощностей дополнительная нагрузка на транспортную инфраструктуру России негативно скажется на конкурентоспособности российских экспортеров и приведет к сокращениям в отрасли в угольных регионах.

По словам одного из российских угольщиков, против приоритета для Казахстана «единым фронтом выступали все российские игроки». Собеседник полагает, что соглашение готовилось «исходя из политики, а не экономики и интересов российских угольщиков». По информации другого участника рынка, на совещании в Минэнерго СУЭК, «Распадская», «Мечел-транс», Evraz, «Русский уголь» и «Кузбассразрезуголь» отметили нецелесообразность согласования проекта соглашения. Другой собеседник издания говорит, что на совещании у вице-премьера Максима Акимова 24 июля было решено, что соглашение пока не нужно, поскольку «угольщики Казахстана и так пользуются недискриминационным доступом и грузят сколько хотят – 6 млн т в год».