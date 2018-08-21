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Неверов поделил состояние участников списка Forbes на количество пенсионеров

Популистское предложение изъять деньги у миллиардеров даже при его реализации не решило бы проблем российской пенсионной системы. Об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов на парламентских слушаниях по пенсионной реформе.

В рейтинге Forbes оцениваются в первую очередь активы и реальные предприятия бизнесменов, а не денежные счета, отметил Неверов. «Кто это будет делать, я имею в виду отнимать [активы], кому продавать? Ну хорошо, давайте, даже если переведем все это в деньги, сложим, скажем, первую двадцатку Forbes, посчитаем всю эту сумму – денег хватит максимум на два года выплаты пенсий», – заключил Неверов.

Лидер единороссов подчеркнул, что к 2024-2025 гг. трансферт федерального бюджета для Пенсионного фонда, необходимый лишь для сохранения пенсий на текущем уровне, возрастет до 5 трлн руб. и эта сумма продолжит расти. Без увеличения пенсионного возраста государство не сможет найти деньги для балансировки пенсионной системы, указал Неверов.

По его словам, выступающие за отсрочку пенсионной реформы политики стремятся лишь повысить свой рейтинг и отказываются от ответственности, понимая, что в будущем неизбежное решение о повышении пенсионного возраста придется принимать другим.

Совокупное состояние первой двадцатки российского списка Forbes 2018 г. составляет $242,8 млрд или 16,3 трлн руб. по текущему курсу Центробанка. В 2018 г. доходы Пенсионного фонда запланированы в размере 8,27 трлн руб., из них на федеральный трансферт приходится 3,28 трлн руб., расходы – 8,44 трлн руб.

Правительственный законопроект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 г. и женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Документ был принят Госдумой в первом чтении 19 июля.

Что чиновники думают о пенсионной реформе