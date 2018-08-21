Неверов поделил состояние участников списка Forbes на количество пенсионеров
Популистское предложение изъять деньги у миллиардеров даже при его реализации не решило бы проблем российской пенсионной системы. Об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов на парламентских слушаниях по пенсионной реформе.
В рейтинге Forbes оцениваются в первую очередь активы и реальные предприятия бизнесменов, а не денежные счета, отметил Неверов. «Кто это будет делать, я имею в виду отнимать [активы], кому продавать? Ну хорошо, давайте, даже если переведем все это в деньги, сложим, скажем, первую двадцатку Forbes, посчитаем всю эту сумму – денег хватит максимум на два года выплаты пенсий», – заключил Неверов.
Лидер единороссов подчеркнул, что к 2024-2025 гг. трансферт федерального бюджета для Пенсионного фонда, необходимый лишь для сохранения пенсий на текущем уровне, возрастет до 5 трлн руб. и эта сумма продолжит расти. Без увеличения пенсионного возраста государство не сможет найти деньги для балансировки пенсионной системы, указал Неверов.
По его словам, выступающие за отсрочку пенсионной реформы политики стремятся лишь повысить свой рейтинг и отказываются от ответственности, понимая, что в будущем неизбежное решение о повышении пенсионного возраста придется принимать другим.
Совокупное состояние первой двадцатки российского списка Forbes 2018 г. составляет $242,8 млрд или 16,3 трлн руб. по текущему курсу Центробанка. В 2018 г. доходы Пенсионного фонда запланированы в размере 8,27 трлн руб., из них на федеральный трансферт приходится 3,28 трлн руб., расходы – 8,44 трлн руб.
Правительственный законопроект предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 г. и женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Документ был принят Госдумой в первом чтении 19 июля.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин