Политика / Власть
Статья опубликована в № 4635 от 21.08.2018 под заголовком: За пенсионную реформу заплатят депутатами

Единороссы готовы стать ближе к народу

Идея отмены депутатских пенсий политически эффектна, но для бюджета незначима, отмечают эксперты
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«Единая Россия» в понедельник провела совместное заседание генсовета и совета лидеров фракций, приуроченное к думским слушаниям по законопроекту о повышении пенсионного возраста. Общественные слушания пройдут во вторник с участием депутатов, представителей министерств и ведомств (в частности, ожидаются министр труда Максим Топилин и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин), общественников и экспертов.

Секретарь генсовета Андрей Турчак подчеркнул, что государственное пенсионное обеспечение должно сохраниться и это принципиальная позиция «Единой России». (Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин оказался под огнем критики после того, как на встрече с избирателями предупредил: «Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, – это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным».) На совещании было также объявлено об инициативах «по совершенствованию пенсионной системы». В частности, единороссы предложили сохранить на переходный период все существующие льготы и социальные выплаты для людей нынешнего пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 для мужчин), сократить стаж для досрочного выхода на пенсию на три года (до 37 и 42 лет соответственно) и перечислять напрямую в Пенсионный фонд средства, конфискованные «у коррупционеров и взяточников».

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