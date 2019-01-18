Минтранс не исключил запуск железнодорожного движения в Крым раньше срока
Железнодорожное движение по Крымскому мосту может быть запущено раньше запланированного срока, сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
«Мы делаем все возможное, чтобы ускорить проведение работ там, где это возможно. Если условия будут позволять, мы, несомненно, попробуем это сделать», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Строители уложили 11 из 38 км рельсошпальной решетки по мосту через Керченский пролив, сообщил в пятницу инфоцентр «Крымский мост». Синхронно со строительством железнодорожной части моста идет прокладка подходов к нему на крымском и таманском берегах – это 18-километровый участок в Крыму и 40-километровый на Тамани.
Запуск железнодорожной части Крымского моста запланирован на декабрь 2019 г. Автомобильное движение в Крым было открыто раньше срока – в мае 2018 г. вместо декабря. Мост в Крым из Краснодарского края является самым протяженным в России, его длина составляет 19 км.