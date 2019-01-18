Минтранс не исключил запуск железнодорожного движения в Крым раньше срока

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Westinghouse предоставит Украине технологию производства ядерного топлива

Украина получила разрешение американской электротехнической компании Westinghouse на использование технологии производства ядерного топлива, сообщил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик в Верховной раде (его слова передает «Интерфакс-Украина»).

Это позволит Украине построить завод по производству ядерного топлива. Строительство может быть завершено уже через три года, сказал министр. «За пределами Украины останется лишь обогащение урана, которое мы осуществлять не можем, поскольку утратили статус ядерного государства», – отметил Насалик.

Сейчас только Westinghouse и российская «ТВЭЛ» владеют технологией производства топлива для реакторов типа ВВЭР (водо-водяной корпусной энергетический ядерный реактор), которыми оборудованы украинские атомные электростанции.

Ранее Украина планировала строительство в Кировоградской области завода по фабрикации ядерного топлива на основе технологии российской топливной компании «ТВЭЛ». Было создано ЧАО «Завод по производству ЯТ», в котором украинскому госконцерну «Ядерное топливо» принадлежало 50% + одна акция, «ТВЭЛ» – 50% минус одна акция.

Предполагалось, что завод уже в 2015 г. приступит к производству тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) и тепловыделяющих сборок (ТВС), а также циркониевых комплектующих и комплектующих из нержавеющей стали, в 2020 г. — к изготовлению топливных порошков и таблеток. Общая стоимость строительства завода оценивалась в $450 млн. Однако проект был заморожен после присоединения Крыма к России.

В прошлом году китайская China Nuclear Energy Industry Corp. (CNEIC) объявила о намерении выкупить долю «ТВЭЛ» в украинском проекте. CNEIC может не только выкупить российскую долю в проекте, но и обеспечить полное финансирование строительства завода.

Украинская сторона также намерена добиваться возврата «ТВЭЛ» $5,2 млн предоплаты, которую российская компания получила от Украины за изготовление оборудования для будущего завода. Вместе с тем в отчете «ТВЭЛ» за 2017 г.говорилось, что компания готова вернуться к реализации проекта на Украине на прежних условиях.