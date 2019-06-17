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Deutsche Bank создаст «плохой банк» размером 50 млрд евро

Deutsche Bank в ходе реорганизации своего трейдингового бизнеса планирует создать «плохой банк», сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на знакомых с его намерениями людей. В это подразделение войдут неключевые и предназначенные для продажи активы, в основном долгосрочные деривативы. Размер этих активов может достичь 50 млрд евро.

Deutsche Bank – крупнейший банк Германии, но после финансового кризиса ему не удается стабильно получать прибыль. Кроме того, банк оказался втянут в скандалы, связанные с отмыванием денег и уклонением от налогов. В последние месяцы он вел переговоры о слиянии с немецким Commerzbank, но они завершились неудачно в апреле.

После этого гендиректор Deutsche Bank Кристиан Зевинг пообещал акционерам пойти на «жесткие» меры, чтобы улучшить результаты инвестбанковского бизнеса, который в последние два квартала приносил убытки. По словам источников FT, Deutsche Bank намерен сильно сократить или вовсе прекратить трейдинговые операции за пределами континентальной Европы. При этом он собирается больше сосредоточиться на управлении частным капиталом и обслуживании корпоративных клиентов. Ожидается, что Зевинг объявит об этих планах в конце июля во время презентации финансовых результатов за полугодие.

Акции Deutsche Bank благодаря этой новости подорожали на 2% в понедельник утром во Франкфурте.

Deutsche Bank уже создавал «плохой банк» для проблемных активов в 2012 г. Но нынешний план отличается от предыдущего, отмечают источники FT. Например, в прошлый раз в число проблемных активов примерно на 125 млрд евро входило казино в Лас-Вегасе, доставшееся банку после банкротства девелопера. В 2016 г. Deutsche Bank закрыл этот «плохой банк», избавившись от большинства активов и получив совокупный убыток в размере 14,6 млрд евро до уплаты налогов. При этом оставшиеся активы примерно на 10 млрд евро он интегрировал в свои подразделения.