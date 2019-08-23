Маршрут трассы в Китай синхронизируют с инновационными кластерами в регионах
Маршрут международного транспортного коридора Европа – Западный Китай планируется синхронизировать с туристическими и инновационными кластерами в российских регионах, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
В материале отмечается, что принято решение провести анализ охвата транспортным коридором точек экономического роста регионов, а также синхронизировать его с развитием индустриальных и инновационных кластеров и туристических центров. Такая работа будет проведена с участием регионов, по которым проходит маршрут.
Маршрут Европа – Западный Китай состоит из трех основных частей. Первый проходит от Санкт-Петербурга до Москвы, включая автомобильные дороги М11 и Центральную кольцевую автодорогу. Строительство М11 предполагается завершить в 2019 г., а участков ЦКАД, находящихся в составе международного маршрута, – до конца 2021 г. Второй участок – это скоростная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань. Третий участок пройдет от пересечения со скоростной автодорогой Москва – Нижний Новгород – Казань до границы с Казахстаном. Наиболее значимый проект на указанном участке – строительство обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу и выходом на автодорогу М5 «Урал».
Ранее «Ведомости» выяснили, что президент Владимир Путин поручил правительству проанализировать трассировку международного транспортного коридора Европа – Западный Китай, чтобы оптимизировать ее.