Bloomberg: мировая экономика может потерять $5 трлн за два года
Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может недополучить за два года более $5 трлн, что сравнимо с годовым объемом производства Японии, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки банков с Уолл-стрит. По их мнению, миру грозит самая глубокая рецессия в мирное время с 1930-х гг.
Прогнозируется, что спад будет кратковременным, отмечает агентство, однако экономикам потребуется время, чтобы наверстать упущенное. Даже при беспрецедентных уровнях монетарного и фискального стимулирования ВВП стран вряд ли вернется к докризисной тенденции как минимум до 2022 г., полагают эксперты.
В частности, банк JPMorgan полагает, что борьба с пандемией может обойтись мировой экономике не менее чем в $5,5 трлн, или почти в 8% ВВП. Главный экономист Citigroup Inc. Кэтрин Манн оценивает потери в $5 трлн.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй, в марте Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. На момент публикации в мире было выявлено почти 1 400 000 заболевших коронавирусом, более 81 500 скончались. В России, по данным оперативного штаба на 8 апреля, было 8672 инфицированных, 63 человека умерли.