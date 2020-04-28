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Рост ВВП России в I квартале составил 1,8%

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Рост ВВП в I квартале 2020 г. составил 1,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития. В феврале – до распада первой сделки ОПЕК+, сильного снижения цен на нефть и введения режима изоляции из-за коронавирус – министерство рассчитывало на рост экономики на 1,9% по итогам всего 2020 г. По итогам 2019 г. экономика выросла лишь на 1,3%.

Некоторую поддержку экономики в I квартале 2020 г. оказали неплохие показатели розничного сектора, пишут аналитики Альфа-банка. За весь I квартал 2020 г. розница выросла на 4,3% к тому же периоду 2019 г. В марте оборот розничной торговли вырос на 5,6% в годовом выражении и на 10,2% по сравнению с февралем 2020 г., сообщил Росстат. Во многом росту розницы поспособствовал ажиотажный спрос на продукты питания и товары первой необходимости, которые население закупало перед введением режима изоляции. Но в марте ажиотаж и спал, сменившись падением спроса на потребительские товары, писали аналитики Сбербанка. Сильное начало года не рассеивает тревоги насчет показателей следующих кварталов, указывают эксперты Альфа-банка.

На фоне кризисных явлений оценки будущего роста ВВП резко изменились. Минэкономразвития вовсе отложило разработку нового прогноза социально-экономического развития страны из-за новой ситуации в экономике. В начале марта министр экономического развития Максим Решетников заявил, что подготовленный в январе макропрогноз развития России в 2020–2022 гг. недостаточно учитывает влияние вируса на мировую экономику. 

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По прогнозам ЦБ, в 2020 г. российская экономика упадет на 4–6%, при этом еще зимой регулятор рассчитывал на рост экономики на 1,5–2%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 24 апреля говорила, что самое сильное падение ожидается во II квартале, оно может достигать 8% ВВП. Регулятор ждет, что в 2021 г. ВВП вырастет от 2,8 до 4,8%, а затем вернется к более слабому росту в 1,5–3,5%.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин ранее давал похожий прогноз. По его оценке, снижение ВВП России может составить 3‒5% «в умеренном варианте», но не исключил возможное падение на 8%, как это было в 2009 г.

За 2020 г. российский ВВП сократится на 7%, а то и 12%, пессимистичны эксперты РАНХиГС. Ведущие российские экономисты в докладе «Коронакризис-2020: Что будет и что делать?» фонда «Либеральная миссия» назвали разворачивающийся кризис самым серьезным вызовом для экономики за последние 20 лет. По их мнению, он может превысить масштабы предыдущих кризисов и грозить падением российского ВВП до 9%, мирового – до 3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных