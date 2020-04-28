Рост ВВП России в I квартале составил 1,8%

Некоторую поддержку экономики в I квартале 2020 г. оказали неплохие показатели розничного сектора, пишут аналитики Альфа-банка. За весь I квартал 2020 г. розница выросла на 4,3% к тому же периоду 2019 г. В марте оборот розничной торговли вырос на 5,6% в годовом выражении и на 10,2% по сравнению с февралем 2020 г., сообщил Росстат. Во многом росту розницы поспособствовал ажиотажный спрос на продукты питания и товары первой необходимости, которые население закупало перед введением режима изоляции. Но в марте ажиотаж и спал, сменившись падением спроса на потребительские товары, писали аналитики Сбербанка. Сильное начало года не рассеивает тревоги насчет показателей следующих кварталов, указывают эксперты Альфа-банка.