Индекс PMI обрабатывающих отраслей России упал до минимума с 1997 года
Индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России в апреле упал до 31,3 пункта с 47,5 месяцем ранее, говорится в исследовании IHS Markit. Уровень снижения показателя был максимальным с 1997 г., поскольку самоизоляция и закрытие заводов, связанные с пандемией коронавируса, повлияла на спрос клиентов, говорят в компании.
Число новых заказов и экспортные продажи падали беспрецедентными темпами. Сокращение общих объемов продаж было обусловлено сложными условиями внутреннего и внешнего спроса в условиях пандемии в Европе. Между тем снижение курса рубля привело к росту импортных цен на сырье. При этом производители частично нивелировали издержки, существенно увеличив отпускные цены на продукцию. Сокращение числа рабочих мест в апреле, по данным IHS Markit, было самым быстрым с января 2009 г.
По словам экономиста Шиана Джонса, из-за коронавируса компания ожидает сокращения промышленного производства в России на 3,8% в 2020 г. «Производители сохраняли оптимизм в отношении роста производства в будущем году, но уверенность была подорвана так, что упала до минимума», – приводятся слова экономиста в сообщении IHS Markit.