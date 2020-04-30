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Индекс PMI обрабатывающих отраслей России упал до минимума с 1997 года

Ведомости

Индекс деловой активности PMI обрабатывающих отраслей России в апреле упал до 31,3 пункта с 47,5 месяцем ранее, говорится в исследовании IHS Markit. Уровень снижения показателя был максимальным с 1997 г., поскольку самоизоляция и закрытие заводов, связанные с пандемией коронавируса, повлияла на спрос клиентов, говорят в компании.

Число новых заказов и экспортные продажи падали беспрецедентными темпами. Сокращение общих объемов продаж было обусловлено сложными условиями внутреннего и внешнего спроса в условиях пандемии в Европе. Между тем снижение курса рубля привело к росту импортных цен на сырье. При этом производители частично нивелировали издержки, существенно увеличив отпускные цены на продукцию. Сокращение числа рабочих мест в апреле, по данным IHS Markit, было самым быстрым с января 2009 г.

По словам экономиста Шиана Джонса, из-за коронавируса компания ожидает сокращения промышленного производства в России на 3,8% в 2020 г. «Производители сохраняли оптимизм в отношении роста производства в будущем году, но уверенность была подорвана так, что упала до минимума», – приводятся слова экономиста в сообщении IHS Markit.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных