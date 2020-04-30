Индекс PMI обрабатывающих отраслей России упал до минимума с 1997 года

Число новых заказов и экспортные продажи падали беспрецедентными темпами. Сокращение общих объемов продаж было обусловлено сложными условиями внутреннего и внешнего спроса в условиях пандемии в Европе. Между тем снижение курса рубля привело к росту импортных цен на сырье. При этом производители частично нивелировали издержки, существенно увеличив отпускные цены на продукцию. Сокращение числа рабочих мест в апреле, по данным IHS Markit, было самым быстрым с января 2009 г.