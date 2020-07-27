Россия почти выиграла в ВТО спор о заградительных пошлинах Евросоюза
Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) признала обоснованными претензии России к Евросоюзу по поводу методики определения цены товаров и антидемпинговых (заградительных) пошлин на них. Спор внутри ВТО длился 25 лет, российские производитель не могли поставлять в страны ЕС без заградительных пошлин отдельные виды удобрений и сварные трубы, сообщает «Коммерсантъ».
Третейская группа признала противоречащей нормам ВТО саму методику расследований ЕС и согласилась с позицией российской стороны по экспорту конкретных видов продукции из России. Так она указала, что обязательствам ЕС в ВТО не соответствует продление действия антидемпинговой меры в отношении сварных труб с использованием энергокорректировок. Арбитры признали, что у ЕС отсутствовали и основания пересмотреть меры в отношении нитрата аммония (аммиачной селитры) и, следовательно, продлевать ее действие. По данным газеты, Россиям с 2013 г. оспаривала применение энергокорректировок, согласно им ЕС в антидемпинговых расследованиях не учитывал издержки российских предприятий на покупку сырья (газа) и электроэнергии и корректировал их с учетом европейских показателей. Рассмотрение иска заняло около четыре лет. Россия попросила сформировать панель арбитров в ноябре 2016 г.
Антидемпинговые пошлины против российской аммиачной селитры Евросоюз ввел в 1995 г., сейчас они составляет €32,71 на тонну. С октября 2019 г. ЕС ввел заградительные меры против водных растворов карбамида и аммиачной селитры из России (€27,77–42,47 на тонну в зависимости от производителя). Заградительные пошлины вводились после жалоб европейских производителей удобрений на искусственное субсидирование государством российского химпрома, в то время как цены на газ в России регулируются правительством. С 2015 г. заградительные меры ЕС ввел в отношении российских сварных труб (10,1–20,5%). По оценкам российских экспертов, экспорт сварных труб в ЕС почти достиг нулевой отметки, а поставки селитры упали в полтора раза (по данным 2014 г. в сравнении с 2012 г.).
По словам руководителя Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева, на основании решения арбитров представители отечественного химпрома потребуют незамедлительной отмены антидемпинговых пошлин на поставляемую из России аммиачную селитру. Директор Фонда развития трубной промышленности Игорь Малышев добавил, что теперь потребуется дополнительная работа по закреплению выводов Третейской группы в качестве окончательных решений ВТО. По его словам, России необходимо добиваться отмены торговых мер ЕС в отношении российских бесшовных и сварных труб. Министр экономики Максим Решетников отметил, что снятие ограничений улучшит условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив «историческую» дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований ЕС.
Никита Синицин из BGP Litigation напомнил, что формально ЕС может оспорить решение третейской группы в апелляционном органе ВТО. После распространения решения арбитров должно пройти не менее 20 дней, прежде чем доклад может быть рассмотрен органом ВТО по разрешению споров (ближайший вариант — 28 августа). Но апелляционный орган ВТО не работает, поскольку США блокируют назначение арбитров. Эксперт считает, что если ЕС оспорит решение арбитров ВТО, то дискредитирует себя.