Россия почти выиграла в ВТО спор о заградительных пошлинах Евросоюза

Антидемпинговые пошлины против российской аммиачной селитры Евросоюз ввел в 1995 г., сейчас они составляет €32,71 на тонну. С октября 2019 г. ЕС ввел заградительные меры против водных растворов карбамида и аммиачной селитры из России (€27,77–42,47 на тонну в зависимости от производителя). Заградительные пошлины вводились после жалоб европейских производителей удобрений на искусственное субсидирование государством российского химпрома, в то время как цены на газ в России регулируются правительством. С 2015 г. заградительные меры ЕС ввел в отношении российских сварных труб (10,1–20,5%). По оценкам российских экспертов, экспорт сварных труб в ЕС почти достиг нулевой отметки, а поставки селитры упали в полтора раза (по данным 2014 г. в сравнении с 2012 г.).