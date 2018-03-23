Россия проиграла апелляцию по антидемпинговым пошлинам на фургоны

Правда, за время разбирательств в ВТО действие этих пошлин почти завершилось

Антидемпинговые пошлины на LCV действуют не только в России, но и в других странах Евразийского экономического союза Евгений Разумный / Ведомости

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) не поддержал обращение России и встал на сторону Европейской комиссии, которая четвертый год добивается отмены Россией антидемпинговых пошлин на легкие коммерческие автомобили (LCV).

Антидемпинговые пошлины на LCV действуют не только в России, но и в других странах Евразийского экономического союза. Они были введены летом 2013 г. сроком на 5 лет на некоторые виды LCV (полной массой 2,8–3,5 т с дизельным двигателем, с кузовом фургон для перевозки людей и грузов), поставляемые из Германии, Италии и Турции. Сильнее всего ставка выросла для производителей из Германии – на 29,6%. Для итальянских автопроизводителей – на 23%, для турецких – на 11,1% (Турция к спору не присоединялась).

Этому предшествовало расследование, которое проводилось по жалобе «Соллерс-Елабуги» (сейчас это площадка в составе СП Ford Sollers).

Расследование показало, что с 2008 по 2011 г. объем ввоза легких коммерческих автомобилей из Германии, Италии и Турции увеличился на 23,2%, несмотря на сокращение общего объема импортных поставок таких автомобилей в Таможенный союз на 29,1%, приводила данные ЕЭК. Доля демпингового импорта в общем объеме ввоза LCV стабильно увеличивалась и в 2011 г. составила 95,4% (+40,5 п. п. по отношению к 2008 г.). Темпы производства в 2010–2011 гг. «существенно отставали от темпов роста демпингового импорта». Доля LCV, выпущенных в Таможенном союзе, в общей структуре потребления снизилась за 2009–2011 гг. на 20,1 п. п.

В период, охватываемый расследованием, «Соллерс-Елабуга» собирала по лицензии коммерческие автомобили Fiat Ducato (позже партнером «Соллерса» стал Ford). На эту компанию в период расследования приходилось более 85% общего производства указанных в решении комиссии видов LCV в странах Таможенного союза, объяснял представитель ЕЭК.

По данным ЕС, в 2012 г. объем импорта LCV, на которые распространяются антидемпинговые пошлины, составил 100 млн евро, затем начал снижаться (динамика и количество машин не раскрывалась). Помимо антидемпинговых пошлин на это повлиял утилизационный сбор на автомобили, введенный в России в сентябре 2012 г., пояснялось в сообщении ЕС. Текущий объем импорта таких LCV оперативно выяснить не удалось.

Немецкие Daimler и группа Volkswagen пытались оспорить решение ЕЭК на уровне Таможенного союза, но безуспешно. В январе 2017 г. Еврокомиссия добилась признания пошлин незаконными на уровне ВТО. Россия не согласилась с решением арбитражной коллегии ВТО и подала апелляцию. Теперь ей нужно отменить пошлины.

Представители Минэкономразвития, Евразийской экономической комиссии, Daimler, Volkswagen на вопросы «Ведомостей» пока не ответили.

Россия теоретически может выбрать позицию США, которые считают, что последние решения апелляционного органа ВТО нелегитимны, рассуждает партнер Nektorov, Saveliev & Partners Илья Рачков: «По мнению американской стороны, его сначала нужно доукомплектовать – в нем четыре человека вместо требуемых семи». Но вряд ли это произойдет, считает эксперт: Евразийский экономический союз, скорее всего, досрочно отменит действие антидемпинговых пошлин. По местной отрасли это не ударит – пошлинам и так оставалось действовать всего несколько месяцев, рынок восстанавливается после затяжного кризиса, а доля импорта незначительна из-за утилизационного сбора и курса рубля, поясняет Рачков.

В 2017 г. регистрация новых LCV в России выросла на 16,7% до 108 437 шт., в январе - феврале 2018 г. – на 10,6% до почти 14 700 шт., по данным «Автостата».