Авто / Коммерческие автомобили
Статья опубликована в № 4530 от 21.03.2018 под заголовком: Паутина кооперации

Рынок LCV в Европе: не самый большой, но очень конкурентный

Чтобы сохранить прибыль, конкурирующие автопроизводители объединяются для выпуска коммерческой техники
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По данным Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), на дорогах ЕС используется 29 млн фургонов (данные на середину 2016 г.), а средний возраст машин сегмента – 10,7 года. В 2017 г. в регионе было зарегистрировано 1,996 млн новых LCV, рост – 3,9%, что составляет 80% от всех продаж коммерческих автомобилей в штуках. В 2016 г. рост продаж LCV был еще выше – 12%.

При этом Европа производит больше фургонов, чем покупает: по данным ACEA, экспорт в 2016 г. составил 347 108 машин на сумму 4 млрд евро. Произведено в ЕС было 2,2 млн LCV. С учетом того, что коммерческая техника производится на нескольких заводах в Турции, под боком ЕС, 39 сборочных предприятий Европы, на которых производятся машины аналогичных классов, остаются вполне востребованными.

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