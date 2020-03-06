Американские суды против липецких слябов

Бизнес американского дивизиона был построен на том, что компания поставляла липецкие слябы на свои американские заводы. Местным производителям стали, зависящим от цен на лом (в США преобладает электросталеплавильное производство), трудно конкурировать со стальными полуфабрикатами из России. Для сравнения: рентабельность по EBITDA крупнейших американских сталелитейных компаний AK Steel, Nucor и US Steel за последние пять лет не превышала 10–15% (оценки АКРА). Этот показатель у российских НЛМК, ММК и «Северстали» стабильно держится на уровне 30%. Ежегодно НЛМК поставлял на свои американские заводы 1,5 млн т слябов. И все шло хорошо. По крайней мере, для НЛМК.