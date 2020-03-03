НЛМК просит американский суд отменить введенные Трампом пошлины на слябы
Американские заводы НЛМК – NLMK Pennsylvania и NLMK Indiana – обратились в суд по международной торговле США. Предприятия требуют признать, по их мнению, неправомерным отказ министерства торговли страны отменить пошлины на стальные полуфабрикаты, сообщила компания 2 марта.
В апреле 2017 г. президент США Дональд Трамп подписал указ «Покупай американское, нанимай американцев». Он обязывает госструктуры увеличить закупки продукции, выпущенной в США. Но если полуфабрикат для продукции изготовлен не в США, она американской не считается; слябы – как раз полуфабрикат.
В марте 2018 г. США ввели импортные пошлины – 25% для стали и 10% для алюминия – в отношении продукции из Китая, России, Японии. Пошлины были введены на всю стальную продукцию, включая слябы, но не коснулись горячебрикетированного железа и чугуна. НЛМК попал под действие этих пошлин, так как поставлял слябы, произведенные на Липецкой площадке, на свои американские предприятия. Из России на них поставлялось примерно 1,5 млн т слябов в год.