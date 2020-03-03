НЛМК просит американский суд отменить введенные Трампом пошлины на слябы

В марте 2018 г. США ввели импортные пошлины – 25% для стали и 10% для алюминия – в отношении продукции из Китая, России, Японии. Пошлины были введены на всю стальную продукцию, включая слябы, но не коснулись горячебрикетированного железа и чугуна. НЛМК попал под действие этих пошлин, так как поставлял слябы, произведенные на Липецкой площадке, на свои американские предприятия. Из России на них поставлялось примерно 1,5 млн т слябов в год.