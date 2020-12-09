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В Германии оценили экономические потери ЕС от антироссийских санкций

Ведомости

Санкции в отношении России ежегодно обходятся экономике Евросоюза в €21 млрд, следует из результатов исследования, проведенного торгово-промышленной палатой Дюссельдорфа. Ущерб одной только Германии при этом составляет €5,45 млрд.

Опрос компаний, проведенный в рамках исследования, показал, что наиболее сильно от антироссийских санкций в Германии страдают предприятия из обрабатывающего сектора, машиностроения, автомобилестроения и химической промышленности. Управляющий директор SIHK zu Hagen Ральф Герушкат подчеркнул, что в будущем условия ведения международного бизнеса станут еще сложнее.

Он также заявил, что российский рынок имеет высокий потенциал для сбыта немецкой продукции. При этом руководитель Центра компетенций по России в Дюссельдорфе Аарон Рёшке отметил, что немцы могут нарастить объем экспорта в Россию на 15%, если санкции будут сняты. 

«Исследование еще раз показывает, что с экономической точки зрения санкции приводят только к проигрышам с обеих сторон. Если санкции будут ужесточены, экономические потери увеличатся, если они будут ослаблены, можно будет снова увеличить продажи», — резюмировал управляющий директор торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа Грегор Бергхаузен.

Евросоюз ввел санкции в отношении России в 2014 г. Поводом к этому стало присоединение к стране Крыма по результатам прошедшего на полуострове референдума. ЕС назвал это «незаконной аннексией и нарушением международного закона». С тех пор срок действия санкций неоднократно продлевался.

Ранее по теме: В Бундестаге заявили о провале санкционной политики против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных