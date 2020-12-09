В Германии оценили экономические потери ЕС от антироссийских санкций
Санкции в отношении России ежегодно обходятся экономике Евросоюза в €21 млрд, следует из результатов исследования, проведенного торгово-промышленной палатой Дюссельдорфа. Ущерб одной только Германии при этом составляет €5,45 млрд.
Опрос компаний, проведенный в рамках исследования, показал, что наиболее сильно от антироссийских санкций в Германии страдают предприятия из обрабатывающего сектора, машиностроения, автомобилестроения и химической промышленности. Управляющий директор SIHK zu Hagen Ральф Герушкат подчеркнул, что в будущем условия ведения международного бизнеса станут еще сложнее.
Он также заявил, что российский рынок имеет высокий потенциал для сбыта немецкой продукции. При этом руководитель Центра компетенций по России в Дюссельдорфе Аарон Рёшке отметил, что немцы могут нарастить объем экспорта в Россию на 15%, если санкции будут сняты.
«Исследование еще раз показывает, что с экономической точки зрения санкции приводят только к проигрышам с обеих сторон. Если санкции будут ужесточены, экономические потери увеличатся, если они будут ослаблены, можно будет снова увеличить продажи», — резюмировал управляющий директор торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа Грегор Бергхаузен.
Евросоюз ввел санкции в отношении России в 2014 г. Поводом к этому стало присоединение к стране Крыма по результатам прошедшего на полуострове референдума. ЕС назвал это «незаконной аннексией и нарушением международного закона». С тех пор срок действия санкций неоднократно продлевался.