В Германии оценили экономические потери ЕС от антироссийских санкций

«Исследование еще раз показывает, что с экономической точки зрения санкции приводят только к проигрышам с обеих сторон. Если санкции будут ужесточены, экономические потери увеличатся, если они будут ослаблены, можно будет снова увеличить продажи», — резюмировал управляющий директор торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа Грегор Бергхаузен.