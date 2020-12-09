В Бундестаге заявили о провале санкционной политики против России

«Как и во многих других конфликтах, в которые оно было вовлечено, правительство Германии должно признать, что наша деятельность ни к чему не привела в этом отношении. Политика санкций (против России. — Ведомости) провалилась», — сказал Хампель. По словам лидера фракции, санкции нанесли ущерб самой Германии в размере 200 млрд евро. Кроме того, они заставили Россию выбрать «иную геополитическую ориентацию» и сблизиться с Китаем, что невыгодно Европе.