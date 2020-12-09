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В Бундестаге заявили о провале санкционной политики против России

Ведомости

Санкционная политика правительства Германии в отношении России провалилась, заявил член фракции Бундестага «Альтернатива для Германии» Армин-Паулюс Хампель, передает немецкий филиал RT.

«Как и во многих других конфликтах, в которые оно было вовлечено, правительство Германии должно признать, что наша деятельность ни к чему не привела в этом отношении. Политика санкций (против России. — Ведомости) провалилась», — сказал Хампель. По словам лидера фракции, санкции нанесли ущерб самой Германии в размере 200 млрд евро. Кроме того, они заставили Россию выбрать «иную геополитическую ориентацию» и сблизиться с Китаем, что невыгодно Европе.

Представители фракции приехали с визитом в Москву 8 декабря по приглашению Госдумы. Поводом для визита стало ухудшение российско-германских отношений на фоне инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, которому стало плохо при перелете из Томска в Москву в конце августа.

Навального госпитализировали в больницу Омска, а позже перевезли на лечение в берлинскую клинику. В сентябре его выписали. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». Российские врачи версию с отравлением исключали. В Москве требуют предоставить доказательства отравления. Сам Навальный пока остается в Германии.

5 октября ЕС ввел санкции против шести российских чиновников и Государственного НИИ органической химии и технологии якобы из-за их причастности к организации предполагаемого отравления Навального. Россия ввела ответные санкции в отношении чиновников из администраций глав Германии и Франции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных