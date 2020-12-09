В Бундестаге заявили о провале санкционной политики против России
Санкционная политика правительства Германии в отношении России провалилась, заявил член фракции Бундестага «Альтернатива для Германии» Армин-Паулюс Хампель, передает немецкий филиал RT.
«Как и во многих других конфликтах, в которые оно было вовлечено, правительство Германии должно признать, что наша деятельность ни к чему не привела в этом отношении. Политика санкций (против России. — Ведомости) провалилась», — сказал Хампель. По словам лидера фракции, санкции нанесли ущерб самой Германии в размере 200 млрд евро. Кроме того, они заставили Россию выбрать «иную геополитическую ориентацию» и сблизиться с Китаем, что невыгодно Европе.
Представители фракции приехали с визитом в Москву 8 декабря по приглашению Госдумы. Поводом для визита стало ухудшение российско-германских отношений на фоне инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, которому стало плохо при перелете из Томска в Москву в конце августа.
Навального госпитализировали в больницу Омска, а позже перевезли на лечение в берлинскую клинику. В сентябре его выписали. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». Российские врачи версию с отравлением исключали. В Москве требуют предоставить доказательства отравления. Сам Навальный пока остается в Германии.
5 октября ЕС ввел санкции против шести российских чиновников и Государственного НИИ органической химии и технологии якобы из-за их причастности к организации предполагаемого отравления Навального. Россия ввела ответные санкции в отношении чиновников из администраций глав Германии и Франции.