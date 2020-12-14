Saxo Bank спрогнозировал курс доллара по 65 рублей

«Торговать парой USD/RUB (доллар-рубль) относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 руб. за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 руб.», — сказал Якобсен.