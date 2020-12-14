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Saxo Bank спрогнозировал курс доллара по 65 рублей

Ведомости

Курс рубля может укрепиться по отношению к доллару — его потенциал находится на уровне 65-66 руб. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

По его мнению, рубль является недооценённой валютой, а следующий год станет временем для сырьевых товаров, что как раз поспособствует укреплению рубля.

«Торговать парой USD/RUB (доллар-рубль) относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 руб. за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 руб.», — сказал Якобсен.

Ранее Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2021 г. В них говорилось, что экономисты придут к выводу о серьезной недооцененности развивающихся стран и рынков. Особенно рост коснётся развития частного сектора экономики и предпринимательства. По прогнозам аналитиков, технологии спутникового Wi-Fi обрушат цены на услуги связи и повысят скорость обмена данными. В 2021 г. продолжится революция финтеха и электронных банковских систем, которая даст большинству людей на планете доступ к цифровой экономике. 

Ранее по теме: Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2021 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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