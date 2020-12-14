Saxo Bank спрогнозировал курс доллара по 65 рублей
Курс рубля может укрепиться по отношению к доллару — его потенциал находится на уровне 65-66 руб. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.
По его мнению, рубль является недооценённой валютой, а следующий год станет временем для сырьевых товаров, что как раз поспособствует укреплению рубля.
«Торговать парой USD/RUB (доллар-рубль) относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 руб. за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 руб.», — сказал Якобсен.
Ранее Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2021 г. В них говорилось, что экономисты придут к выводу о серьезной недооцененности развивающихся стран и рынков. Особенно рост коснётся развития частного сектора экономики и предпринимательства. По прогнозам аналитиков, технологии спутникового Wi-Fi обрушат цены на услуги связи и повысят скорость обмена данными. В 2021 г. продолжится революция финтеха и электронных банковских систем, которая даст большинству людей на планете доступ к цифровой экономике.