Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2021 год

Пандемия коронавируса усилила неравенство и разрушила привычное социальное устройство, существовавшее до нее. На этом фоне ускоренное развитие программного обеспечения, автоматизации и искусственного интеллекта приводит к исчезновению большого количества рабочих мест во всех отраслях — это также усилит расслоение в обществе. Предоставление пособия по безработице стало не просто ответной мерой на пандемию, но и началом того, что в мире постепенно будет вводиться безусловный базовый доход. Крупные города всегда являлись местом для поиска работы из-за роста числа мест для занятости, но пандемия показала, что нахождение работников в офисе не является обязательным требованием для эффективной работы сотрудников. В результате этого офисы в городах опустели не менее чем на 50%.