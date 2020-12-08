Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2021 год

Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2021 годМир может ждать рекордный рост корпоративных дефолтов и «перегретая» экономика
Датский Saxo Bank опубликовал традиционные «шокирующие предсказания» на 2021 г. В прошлом году инвестбанк предсказывал поражение Дональда Трампа на президентских выборах в США и ослабление доллара по отношению к другим валютам, а сегодня инвестбанк, согласно его прогнозу, ожидает в следующем году череду корпоративных дефолтов и перегретую экономику из-за большого объема программ государственной поддержки и антикризисных кредитов. «Шокирующие предсказания» опубликованы на официальном сайте банка.
Amazon «купит» Кипр
Пандемия коронавируса — это лучшее, что случалось с компанией Amazon, говорится в прогнозе. «Люди во всем мире были вынуждены оставаться дома, работать удаленно, что привело к стремительному росту онлайн-продаж, при этом компании стали расширять свои возможности работы в облаке (например, используя Amazon Web Services), чтобы их сотрудники смогли работать из дома через интернет». Пандемия и стремительный уход жизненных циклов в онлайн помог IT-гигантам, таким как Google, Microsoft, Amazon и проч., многократно нарастить выручку и прибыль, «но при этом они платят очень низкие налоги, переводя прибыль в юрисдикции с низкими налоговыми ставками». По прогнозу Saxo Bank, Amazon в 2021 г. перенесет свою штаб-квартиру в ЕС на Кипр из-за нарастающего напряжения в официальных кругах.
Если Amazon перенесет свой доход на Кипр, а соответственно будет уплачивать налоги на территории этой страны, «офшорное» государство сможет сократить отношение долга к ВВП почти на 100%. Как указывают аналитики банка, ВВП Кипра составляет $24 млрд, что является меньше трехмесячного дохода Amazon за пределами США. «В течение 2021 г. консультанты компании Amazon помогут Кипру «переписать» его налоговый кодекс, скопировав налоговый кодекс Ирландии, еще больше понизив уровень налогов на доходы корпораций и прочих налогов, при этом руководство страны и ее население станет счастливыми рабами в результате свалившегося с неба финансирования и низких налоговых ставок», — прогнозирует стратегический аналитик по активам с фиксированной доходностью Saxo Bank Алтеа Спиноцци.
Германия поделится с Францией
В 2021 г. Франции не удастся избежать волны банкротств несмотря на принятые меры господдержки и стимулирования экономики во время пандемии. Чистая прибыль французских банков падает, а объем кредитования растет. Кроме того, у Франции до пандемии госдолг был на грани 100 % ВВП, а долг частных лиц и корпораций стремительно рос и достиг почти 140% ВПП, что намного больше показателей Италии (106%) или Испании (119%). Меры экстренного реагирования на пандемию только ускорили рост долга, при этом ожидается, что государственный долг достигнет 120 % ВВП в 2021 г., прогнозирует глава отдела макроанализа Saxo Bank Кристофер Дембик. По его прогнозу, Франция обратится за помощью к Германии, чтобы ЕЦБ напечатал достаточно валюты для массового выкупа долгов французской банковской системы и предотвратил ее крах.
Блокчейн уничтожит фейкньюс
В 2021 г. растущая угроза дезинформации и потеря доверия даже к зарекомендовавшим себя средствам массовой информации достигнет критической отметки, прогнозирует старший специалист по количественному анализу Saxo Bank Андерс Нистен. Это потребует ответных действий от отрасли, в том числе от крупнейших медиакомпаний и социальных платформ. Twitter и Facebook инвестируют большие средства в создание технологий блокчейн. Благодаря технологиям компании достигнут того, что любые изменения контента в новости будут сразу видны всем, а любую новостную публикацию всегда можно отследить до ее первоначального источника, что является средством борьбы с дезинформацией. Прежде всего компании инвестируют в такие технологии из-за собственной угрозы со стороны регуляторов — их проверки и надзор стал еще более выраженным.
«Веб-сайты альтернативных новостей, которые распространяют конспирологические теории, вроде QAnon, дезинформацию о пандемии коронавируса, фальсифицированные доказательства фактов мошенничества на выборах и тому подобное, внезапно станут недоступны на основных платформах. Реальность побеждает, а воспроизводящие себя псевдознания проигрывают», — отмечается в прогнозе.
Блокчейн ускорит цифровизацию финансовых систем
Китай выпускает цифровую версию юаня с помощью технологий блокчейна — это является очередным шагом финансового регулятора Китая на пути к цифровизации финансов. Еще в 2019 г. 80% платежей страны осуществлялось через WeChat Pay и AliPay. Иностранцам также предоставляется полный доступ к рынкам капитала Китая. Стабильность китайской валюты и прозрачность блокчейна устранят риск оттока капитала из страны.
Открытие счета операций с капиталом Китая и создание валюты, которая будет соперничать с долларом США за статус резервной валюты, резко повысит уровень потребления в Китае, будет являться источником финансирования совершенно новой пенсионной системы и углубит рынки капитала страны, прогнозирует директор по инвестициям Saxo Bank Стив Якобсен.
Искусственный интеллект устранит нехватку воды и пищи в мире
Проект термоядерного реактора SPARC, разработанный Массачусетским технологическим институтом, прошел валидацию в 2020 г., а в 2021 г. начнется его коммерческое использование. Благодаря технологии опреснения морской воды, чего удалось достичь при помощи искусственного интеллекта, со временем в мире удастся решить проблему дефицита пресной воды и пищи. В 2021 г. мир будут ждать процессы всеобщей роботизации, автоматизации, а также дешевого транспорта, работающего с помощью источников возобновляемой энергии.
«Благодаря термоядерной энергии почти каждая страна станет независимой в плане производства продуктов питания и энергии и будет наблюдать повышение стандартов жизни наиболее быстрыми темпами из когда-либо существовавших», — прогнозирует глава отдела стратегий ценных бумаг Питер Гарнри.
Опустение мегаполисов и падение цен на офисную недвижимость
Пандемия коронавируса усилила неравенство и разрушила привычное социальное устройство, существовавшее до нее. На этом фоне ускоренное развитие программного обеспечения, автоматизации и искусственного интеллекта приводит к исчезновению большого количества рабочих мест во всех отраслях — это также усилит расслоение в обществе. Предоставление пособия по безработице стало не просто ответной мерой на пандемию, но и началом того, что в мире постепенно будет вводиться безусловный базовый доход. Крупные города всегда являлись местом для поиска работы из-за роста числа мест для занятости, но пандемия показала, что нахождение работников в офисе не является обязательным требованием для эффективной работы сотрудников. В результате этого офисы в городах опустели не менее чем на 50%.
«Новый безусловный базовый доход также приводит к изменению отношения к балансу работы и личной жизни, поскольку теперь у многих молодых людей появилась возможность остаться там, где прошло их детство. В то же время профессионалы начинают уезжать из крупных городов по причине исчезновения рабочих мест, низкого качества жизни, завышенных цен на квартиры в районах с высоким уровнем преступности. Крупные города теряют свою привлекательность», — говорится в прогнозе инвестбанка.
По его прогнозам, в 2021 г. будет создан Фонд гражданских технологий. Каждый человек получает долю его капитальных активов. Дополнительные доли выдаются людям, потерявшим работу из-за развития технологий.
Вакцинация приведет к массовым корпоративным дефолтам
Пандемия коронавируса резко усилила резко увеличила уровень долговой нагрузки на мировую экономику. Доходности государственных и корпоративных облигаций находятся на исторических минимумах — это вынуждает инвесторов вкладывать средства в активы с высоким уровнем риска.
В Saxo Bank приходят к выводу, что экономика была перестимулирована, или проще говоря «перегрета». После спешной вакцинации ее «перегрев» будет нарастать все с большей силой. Количество дефолтов по корпоративным облигациям в 2021 г. достигнет многолетнего максимума. Первыми, по прогнозам банков, рухнут нагруженные наибольшими долгами компании в секторе оффлайновой розничной торговли.
Ставка на серебро
Ослабление доллара США и отрицательные реальные доходности 2021 г. благоприятно скажутся на ценах на серебро. Быстрорастущий спрос на его промышленное применение в 2021 г. подстегнет его стоимость. Кроме того, в банке прогнозируют его дефицит на рынке драгоценных металлов. В свою очередь, возникший дефицит поставит под удар курс Джо Байдена по развитию «зеленой» энергетики, поскольку именно серебро используется при создании солнечных батарей. Это также негативно для «Европейского зеленого соглашения», программы Китая по достижению углеродной нейтральности к 2060 г. и других инициатив.
Из-за того что более половины добываемого серебра представляет собой побочный продукт добычи цинка, производителям трудно удовлетворить избыточный спрос, указывают в инвестбанке.
Опережающий рост развивающихся экономик
В 2021 г. экономисты обнаружат, что темпы роста многих развивающихся и пограничных рынков были недооценены в последние годы, особенно если углубляться в развитие частного сектора экономики и предпринимательства. Новые технологии спутникового Wi-Fi обрушат цены на услуги связи и повысят скорость обмена данными. В 2021 г. продолжится революция финтеха и электронных банковских систем, которая даст большинству людей на планете доступ к цифровой экономике.
Развитие беспилотников и летающих транспортных средств произведет революцию в доставке товаров, снизив издержки на жизнь вдали от мегаполисов. Беспилотники также беспрецедентно повысят эффективность труда в сельском хозяйстве, что также даст рост странам с развивающимися экономиками.