Дерипаска предложил созвать аграрный съезд по вопросам продбезопасности
Проблема продовольственной безопасности может быть всесторонне изучена путем созыва аграрного съезда, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
«Если пользоваться научным методом, то хотелось бы, чтобы проблема продовольственной безопасности была всестороннее изучена с участием всех (!) заинтересованных лиц. Например, путем созыва аграрного съезда», — написал Дерипаска.
По его словам, это нужно для обсуждения и принятия совместно с предпринимателями программы выхода из сложившейся ситуации «с учетом тупиковой позиции ЦБ и ситуации на мировых рынках с избыточной ликвидностью из-за программ стимулирования в Азии, Европе и Америке».
Ранее Дерипаска назвал странным то, что представителей власти и простых людей удивляет рост цен на продовольствие. По его мнению, в этом нет ничего удивительного с учетом того, что в России высокая процентная ставка по кредитам для аграриев. Чтобы остановить рост цен, необходимо снизить ставки по кредитам до уровня Европы или США, а также развивать инфраструктуру и логистику, подчеркнул он.