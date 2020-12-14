Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

Дерипаска предложил созвать аграрный съезд по вопросам продбезопасности

Ведомости

Проблема продовольственной безопасности может быть всесторонне изучена путем созыва аграрного съезда, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

«Если пользоваться научным методом, то хотелось бы, чтобы проблема продовольственной безопасности была всестороннее изучена с участием всех (!) заинтересованных лиц. Например, путем созыва аграрного съезда», — написал Дерипаска. 

По его словам, это нужно для обсуждения и принятия совместно с предпринимателями программы выхода из сложившейся ситуации «с учетом тупиковой позиции ЦБ и ситуации на мировых рынках с избыточной ликвидностью из-за программ стимулирования в Азии, Европе и Америке». 

Ранее Дерипаска назвал странным то, что представителей власти и простых людей удивляет рост цен на продовольствие. По его мнению, в этом нет ничего удивительного с учетом того, что в России высокая процентная ставка по кредитам для аграриев. Чтобы остановить рост цен, необходимо снизить ставки по кредитам до уровня Европы или США, а также развивать инфраструктуру и логистику, подчеркнул он.

Ранее по теме: Дерипаска объяснил рост цен на продукты высокими процентами по кредитам

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных