Дерипаска предложил созвать аграрный съезд по вопросам продбезопасности

Ранее Дерипаска назвал странным то, что представителей власти и простых людей удивляет рост цен на продовольствие. По его мнению, в этом нет ничего удивительного с учетом того, что в России высокая процентная ставка по кредитам для аграриев. Чтобы остановить рост цен, необходимо снизить ставки по кредитам до уровня Европы или США, а также развивать инфраструктуру и логистику, подчеркнул он.