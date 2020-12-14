ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2021 году
Объем спроса на нефть в следующем году составит 5,9 млн баррелей в сутки, что на 0,35 млн ниже, чем ожидалось ранее, следует из декабрьского доклада Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).
«На 2021 год темпы роста мирового спроса на нефть пересмотрены в сторону понижения на 0,35 млн баррелей в сутки — до роста на 5,9 млн баррелей в сутки. Это связано с неопределенностью из-за влияния COVID-19 и состояния рынка труда на прогнозы ОЭСР по топливу для транспортных средств в первом полугодии», — говорится в документе.
В ОПЕК ожидают, что спрос на сырье для нефтехимии и промышленное топливо будет расти на фоне увеличения экономической активности. В целом, согласно прогнозу, общий мировой объем спроса на нефть в 2021 г. составит 95,89 млн баррелей в сутки.
В текущем году данный показатель будет на уровне 89,99 млн баррелей в сутки, отметили в ОПЕК. Это больше, чем ожидалось в ноябре. Тогда организация оценивала падение спроса на 9,8 млн баррелей в сутки. Теперь же оценка составляет 9,77 млн баррелей в сутки.
Подобные расчеты обусловлены тем, что в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объем спроса сократился на 0,18 млн баррелей в сутки. Тогда как в других странах вырос на 0,16 млн баррелей в сутки в связи с устойчивыми темпами восстановления экономики Китая и Индии.