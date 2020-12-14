ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2021 году

«На 2021 год темпы роста мирового спроса на нефть пересмотрены в сторону понижения на 0,35 млн баррелей в сутки — до роста на 5,9 млн баррелей в сутки. Это связано с неопределенностью из-за влияния COVID-19 и состояния рынка труда на прогнозы ОЭСР по топливу для транспортных средств в первом полугодии», — говорится в документе.