Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Экономика

ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2021 году

Ведомости

Объем спроса на нефть в следующем году составит 5,9 млн баррелей в сутки, что на 0,35 млн ниже, чем ожидалось ранее, следует из декабрьского доклада Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК).

«На 2021 год темпы роста мирового спроса на нефть пересмотрены в сторону понижения на 0,35 млн баррелей в сутки — до роста на 5,9 млн баррелей в сутки. Это связано с неопределенностью из-за влияния COVID-19 и состояния рынка труда на прогнозы ОЭСР по топливу для транспортных средств в первом полугодии», — говорится в документе.

В ОПЕК ожидают, что спрос на сырье для нефтехимии и промышленное топливо будет расти на фоне увеличения экономической активности. В целом, согласно прогнозу, общий мировой объем спроса на нефть в 2021 г. составит 95,89 млн баррелей в сутки.

В текущем году данный показатель будет на уровне 89,99 млн баррелей в сутки, отметили в ОПЕК. Это больше, чем ожидалось в ноябре. Тогда организация оценивала падение спроса на 9,8 млн ​​баррелей в сутки. Теперь же оценка составляет 9,77 млн ​​баррелей в сутки.

Подобные расчеты обусловлены тем, что в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объем спроса сократился на 0,18 млн баррелей в сутки. Тогда как в других странах вырос на 0,16 млн баррелей в сутки в связи с устойчивыми темпами восстановления экономики Китая и Индии.

Ранее по теме: Нефтяные цены вернулись на докризисный уровень

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных