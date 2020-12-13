Нефтяные цены вернулись на докризисный уровень

Нефтяные цены вернулись на докризисный уровеньСильных скачков в ближайшие месяцы не будет, считают эксперты
Стоимость нефти эталонной марки Brent на прошедшей неделе впервые с марта пробила отметку в $50 за баррель и даже поднималась выше $51. По состоянию на вечер воскресенья цена барреля, скорректировавшаяся вниз, держалась близко к отметке в $50, следует из данных торгов Межконтинентальной биржи (ICE). Также до мартовского уровня – чуть выше $47 за баррель – в конце минувшей недели выросла цена нефти WTI. Российская Urals торговалась 10–11 декабря на уровне $50–51 за баррель, свидетельствуют данные Refinitiv.
В марте 2020 г. цены на нефть демонстрировали драматическое падение на фоне кризиса потребления из-за пандемии коронавируса. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть по итогам 2020 г. снизится до 91,28 млн баррелей в сутки по сравнению со 100,1 млн в 2019 г.
Дополнительным ударом по рынку стал разрыв сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. По итогам заседания 6 марта Brent рухнула на 9,4% до $45,3 за баррель. Последующая ценовая война, развязанная Саудовской Аравией, привела к тому, что всего за один день – 9 марта – нефтяные цены провалились более чем на 30% до $31 за баррель Brent и $28 за баррель WTI. А цена на российскую Urals в начале апреля 2020 г. даже опускалась ниже $15 за баррель.
Это было сильнейшее падение нефтяных котировок в течение одного дня с 1991 г. (тогда нефть подешевела с $41 до $17 на фоне завершения войны в Персидском заливе и решения США распечатать стратегический нефтяной резерв).
Постепенное восстановление цен на нефтяном рынке началось после того, как 12 апреля ОПЕК и не входящие в нее страны согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти на период с 1 мая текущего года по 30 апреля 2022 г. Новое соглашение предусматривало снижение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Текущая цена на нефть обусловлена скорее настроением на рынке, нежели фундаментальными факторами, сказал «Ведомостям» старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. Он пояснил, что новости о разработке вакцины от коронавируса подогревают рынок, несмотря на статистику, указывающую на возможную коррекцию вниз. Например, рынок полностью проигнорировал существенный рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 15 млн баррелей, говорит Блохин. И добавляет, что это косвенно указывает на то, что рынок пока не готов учитывать фундаментальные факторы в текущих ценах.
Подобная тенденция сохранится до середины января 2021 г. с незначительной коррекцией нефтяных котировок в сторону $49 за баррель Brent ввиду нехватки позитивных новостей, считает эксперт. При этом после инаугурации президента США Джо Байдена в конце января Блохин ожидает существенного снижения нефтяных котировок вплоть до $47 за баррель. Именно такая цена, по его прогнозам, является обоснованной в текущих рыночных условиях. «Вкупе с ослаблением квот ОПЕК+ (с начала года они вырастут на 500 000 баррелей в сутки с ежемесячной корректировкой. – «Ведомости») не стоит ждать роста цены на Brent выше $50 за баррель в I квартале следующего года», – подчеркивает он.
По словам стратега «Сбера» по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаила Шейбе, именно обнадеживающие новости о появлении вакцин от коронавируса и начале глобальной вакцинации населения стали катализатором надежд рынка на восстановление спроса на нефть во втором полугодии 2021 г. до доковидного уровня. Пока же рынок не до конца оправился от кризиса – по-прежнему наблюдается избыточный уровень запасов, сказал он. По данным МЭА, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в сентябре превышали средние за пять лет уровни на 225 млн баррелей, составляя 3,2 млрд баррелей.
По мнению Шейбе, Brent продолжит демонстрировать восходящую динамику и в следующем году, но резких скачков цен не будет. Шейбе считает, что средняя цена на Brent в I квартале 2021 г. составит $50 за баррель, на WTI – $47 за баррель (т. е. останется примерно на текущем уровне. – «Ведомости»). По его словам, негативные факторы, которые будут давить на нефтяные котировки, – это возможный новый всплеск заболеваемости коронавирусом в Азии, дальнейшее снижение спроса на моторные топлива в США, активное обсуждение иранской ядерной сделки, возможное постепенное снятие нефтяных санкций с Ирана, а также более резкий, чем ожидается, рост добычи ОПЕК+.
Правительство России дает консервативные оценки будущего нефтяного рынка. Так, согласно параметрам прогноза социально-экономического развития, среднегодовая цена на нефть марки Urals в 2020 г. составит $41,8 за баррель. В 2021 г. ожидается рост до $45,3 за баррель, в 2022–2023 гг. стоимость Urals будет находиться в диапазоне $46–48 за баррель.