Нефтяные цены вернулись на докризисный уровень

Постепенное восстановление цен на нефтяном рынке началось после того, как 12 апреля ОПЕК и не входящие в нее страны согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти на период с 1 мая текущего года по 30 апреля 2022 г. Новое соглашение предусматривало снижение странами добычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Текущая цена на нефть обусловлена скорее настроением на рынке, нежели фундаментальными факторами, сказал «Ведомостям» старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. Он пояснил, что новости о разработке вакцины от коронавируса подогревают рынок, несмотря на статистику, указывающую на возможную коррекцию вниз. Например, рынок полностью проигнорировал существенный рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 15 млн баррелей, говорит Блохин. И добавляет, что это косвенно указывает на то, что рынок пока не готов учитывать фундаментальные факторы в текущих ценах.