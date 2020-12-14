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Ритейлеры заявили об отсутствии проблем с запасами продуктов

Ведомости

Российские ретейлеры не испытывают проблем с запасами продуктов, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков в эфире телеканала «Россия-1».

«У нас нет проблем с запасами, с объемом продукции, которую мы реализуем социальным группам населения», — сказал Беляков. Он добавил, что не видит «никаких рисков для граждан».

Беляков также заверил, что соглашение с правительством о снижении цен на сахар подпишут все крупные сети, входящие в АКОРТ. «Мы действительно готовы к подписанию соглашения», — сказал он. Беляков добавил, что по ряду позиций социальных товаров уже наблюдается снижение цен.

«Это "борщевой набор", плодоовощная продукция, то есть то, что пользуется повышенным спросом у социально незащищенных групп населения с низкими доходами», — уточнил председатель президиума АКОРТ.

Ранее сегодня первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил обеспечить ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары. На совещании также были рассмотрены вопросы подписания соглашений между производителями базовых продуктов и розничными сетями, которые предусматривают снижение цен и ограничение цен в рознице.

9 декабря на совещании президент России Владимир Путин назвал рост цен на базовые продукты питания попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. Все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать, добавил глава государства.

Позднее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты. Предполагается, что четырехсторонние соглашения будут подписаны между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом. Кроме того, правительство в рамках мер по снижению цен на социально значимые продукты намерено ввести квоту на экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня 2021 г. в размере 17,5 млн т., а также вывозные пошлины на зерно.

Ранее по теме: Правительство выделит 6,5 млрд рублей на поддержку аграриев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных