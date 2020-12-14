Ритейлеры заявили об отсутствии проблем с запасами продуктов

Позднее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты. Предполагается, что четырехсторонние соглашения будут подписаны между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом. Кроме того, правительство в рамках мер по снижению цен на социально значимые продукты намерено ввести квоту на экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня 2021 г. в размере 17,5 млн т., а также вывозные пошлины на зерно.