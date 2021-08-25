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Минэкономразвития нашло способ обогнать ЕС по сокращению вредных выбросов

Ведомости

Минэкономразвития доработало обновленный проект низкоуглеродного развития России до 2050 г., сообщает РБК со ссылкой на документ. После согласования документ будет внесен в правительство, уточнил изданию представитель министерства. 

Согласно проекту, объем выбросов парниковых газов в России (в основном углекислого газа) должен снизиться до 1,19 млрд т к 2050 г. В 2019 г. объем выбросов составил 2,12 млрд т CO2-эквивалента без учета поглощения парниковых газов лесами и 1,58 млрд т — с учетом поглощения, пишет издание. 

При реализации данного сценария совокупные выбросы парниковых газов в России за все годы вплоть до 2050 г. окажутся ниже выбросов в Евросоюзе. При этом ЕС поставил себе цель достичь углеродной нейтральности к тому же году, то есть выбросы должны равняться нулю. При этом сейчас у ЕС более высокие показатели выбросов — по итогам 2019 г. они составили 3,8 млрд т. 

Достичь снижения выбросов Минэкономразвития предлагает за счет их уменьшения при сжигании топлива на производстве электроэнергии, а также при использовании населением услуг ЖКХ. Помимо этого снижения планируется достичь при утечках и испарении нефти, газа и угля. Поглощение парниковых газов должно дать самый большой эффект при снижении выбросов, говорится в стратегии. Оно должно вырасти с 500 млн т эквивалента СО2 до 1,1 млрд т за счет лесов. 

Как следует из стратегии, Россия должна достичь углеродной нейтральности к 2050 г. в случае применения агрессивного сценария, или к 2060 г. при применении интенсивного сценария снижения выбросов. Затраты, необходимые для его реализации, оцениваются в 4% российского ВВП. 

Агрессивный сценарий, предупреждает министерство, потребует еще больших затрат , неся при этом более значительные риски для устойчивого роста экономики и сохранения макроэкономической стабильности. 

3 мая Кремль опубликовал перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам его послания Федеральному собранию. В нем говорилось, что правительство при разработке стратегии по снижению вредных выбросов до 2050 г. должно предусмотреть сокращение накопленного с 2021 по 2050 г. объема чистой эмиссии парниковых газов до более низких значений по сравнению с показателями ЕС. Доклад должен быть представлен президенту до 15 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных