Минэкономразвития нашло способ обогнать ЕС по сокращению вредных выбросов

При реализации данного сценария совокупные выбросы парниковых газов в России за все годы вплоть до 2050 г. окажутся ниже выбросов в Евросоюзе. При этом ЕС поставил себе цель достичь углеродной нейтральности к тому же году, то есть выбросы должны равняться нулю. При этом сейчас у ЕС более высокие показатели выбросов — по итогам 2019 г. они составили 3,8 млрд т.