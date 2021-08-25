Минэкономразвития нашло способ обогнать ЕС по сокращению вредных выбросов
Согласно проекту, объем выбросов парниковых газов в России (в основном углекислого газа) должен снизиться до 1,19 млрд т к 2050 г. В 2019 г. объем выбросов составил 2,12 млрд т CO2-эквивалента без учета поглощения парниковых газов лесами и 1,58 млрд т — с учетом поглощения, пишет издание.
При реализации данного сценария совокупные выбросы парниковых газов в России за все годы вплоть до 2050 г. окажутся ниже выбросов в Евросоюзе. При этом ЕС поставил себе цель достичь углеродной нейтральности к тому же году, то есть выбросы должны равняться нулю. При этом сейчас у ЕС более высокие показатели выбросов — по итогам 2019 г. они составили 3,8 млрд т.
Достичь снижения выбросов Минэкономразвития предлагает за счет их уменьшения при сжигании топлива на производстве электроэнергии, а также при использовании населением услуг ЖКХ. Помимо этого снижения планируется достичь при утечках и испарении нефти, газа и угля. Поглощение парниковых газов должно дать самый большой эффект при снижении выбросов, говорится в стратегии. Оно должно вырасти с 500 млн т эквивалента СО2 до 1,1 млрд т за счет лесов.
Как следует из стратегии, Россия должна достичь углеродной нейтральности к 2050 г. в случае применения агрессивного сценария, или к 2060 г. при применении интенсивного сценария снижения выбросов. Затраты, необходимые для его реализации, оцениваются в 4% российского ВВП.
Агрессивный сценарий, предупреждает министерство, потребует еще больших затрат , неся при этом более значительные риски для устойчивого роста экономики и сохранения макроэкономической стабильности.
3 мая Кремль опубликовал перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам его послания Федеральному собранию. В нем говорилось, что правительство при разработке стратегии по снижению вредных выбросов до 2050 г. должно предусмотреть сокращение накопленного с 2021 по 2050 г. объема чистой эмиссии парниковых газов до более низких значений по сравнению с показателями ЕС. Доклад должен быть представлен президенту до 15 сентября.