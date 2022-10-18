Еврокомиссия предложила обязать страны ЕС делиться газом в случае ЧП

Президент России Владимир Путин уже неоднократно указывал на то, что Москва прекратит поставки энергоресурсов в те страны, которые одобрят ограничение цен. Он также говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».