Еврокомиссия предложила обязать страны ЕС делиться газом в случае ЧП
Еврокомиссия (ЕК) предложила установить правило, в рамках которого страны ЕС будут обязаны делиться газом с теми странами — членами блока, которые испытывают его нехватку, говорится на сайте ЕК.
«Поскольку не все государства-члены заключили необходимые двусторонние соглашения о солидарности, Еврокомиссия предлагает установить правила по умолчанию. Это гарантирует, что любое государство-член, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию», — сказано в заявлении.
При этом новое правило будет распространено на те страны, на территории которых есть объекты СПГ — «при условии, что газ может транспортироваться в государство, где он необходим».
Уточняется, что подобные меры позволят избежать резких скачков цен на энергоносители. Помимо «правила солидарности», ЕК предложила странам ЕС совместно закупать энергоресурсы, чтобы согласовывать более выгодные цены при переговорах с мировыми поставщиками энергоресурсов, а также избежать доминирования одной страны ЕС на мировом газовом рынке.
При этом страны ЕС пока не планируют вводить потолок цен на российский газ из-за «политических разногласий и опасений по поводу безопасности поставок внутри блока», сообщил сегодня Bloomberg.
Ранее издание Politico сообщало, что некоторые страны скептически относятся к ведению ценового потолка на газ. В частности, правительство ФРГ усомнилось в целесообразности подобной меры. Руководство Германии беспокоится из-за возможных ответных мер, на которые может пойти Россия в случае введения ценового лимита.
Президент России Владимир Путин уже неоднократно указывал на то, что Москва прекратит поставки энергоресурсов в те страны, которые одобрят ограничение цен. Он также говорил, что введение ограничений приведет к росту цен на энергоносители. Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что идея введения ценового потолка на энергоносители является «чушью и бредом».
В этом случае остановка газовых поставок особенно болезненно скажется на странах Центральной Европы – Чехии, Словакии и Румынии, что вынудит Германию делиться своим газом с пострадавшими странами в соответствии с правилами ЕС. При этом Германия в значительной степени уже сама лишена российского энергоресурса, отмечал ранее министр экономики страны Роберт Хабек.
В рамках борьбы с энергетическим кризисом и предотвращением возможных трудностей с газовым обеспечением этой зимой страны Евросоюза приняли решение снизить его потребление на 7-15% — в зависимости от привязанности каждой страны к российскому энергоресурсу. Германия же, в свою очередь, решила сократить потребление газа на 20%.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса