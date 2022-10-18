Крупнейший отель в Венгрии решил приостановить работу на зимний сезон ради экономии

Уточняется, что все гости, имеющие бронирование в этом отеле, уже уведомлены и будут распределены в других отелях сети в Будапеште. «Размер и структура гостиничной сети дает ей больше возможностей для перегруппировки своей деятельности, чем другим игрокам рынка, поэтому Danubius Hotels принимает гостей в своих восьми отелях в Будапеште, Бюке и Дьере с ноября», — уточнили в компании.