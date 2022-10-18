Крупнейший отель в Венгрии решил приостановить работу на зимний сезон ради экономии
Крупнейший в Венгрии отель на 499 номеров Danubius Hotel Hungariа принял решение приостановить работу на зимний период, который продлится с 1 ноября по 28 февраля, об этом сообщила управляющая компания Danubius Hotels Group. Уточняется, что этот шаг позволит оптимизировать расходы на оплату отопления и электроэнергии.
«Отель Danubius Hotel Hungariа будет временно закрыт предварительно с 1 ноября 2022 года до 28 февраля 2023 года. Решение обосновано тем, что эффективно эксплуатировать отель на 499 номеров при текущих прогнозах загрузки может быть сложно», — сказано в заявлении.
Уточняется, что все гости, имеющие бронирование в этом отеле, уже уведомлены и будут распределены в других отелях сети в Будапеште. «Размер и структура гостиничной сети дает ей больше возможностей для перегруппировки своей деятельности, чем другим игрокам рынка, поэтому Danubius Hotels принимает гостей в своих восьми отелях в Будапеште, Бюке и Дьере с ноября», — уточнили в компании.
Ранее правительство Венгрии поручило всем государственным учреждениям уменьшить потребление газа на 25% и поддерживать температуру в помещениях не выше 18 градусов, чтобы сократить потребление газа на фоне повышения цен на энергоресурсы в Европе. Исключение сделано только для больниц и социальных учреждений. В середине июля правительство Венгрии ввело чрезвычайное положение в энергетике из-за роста цен на энергоносители.
В связи с этим также было принято решение увеличить школьные каникулы зимой в целях экономии. Они продлятся с 22 декабря по 8 января. В это же время будут объявлены каникулы и для государственных учреждений Венгрии.
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